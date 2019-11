Ancora un attacco all’Università di Udine

"La Giunta regionale ha dichiarato esplicitamente che il grave sottofinanziamento che da anni penalizza in modo molto pesante l’ateneo friulano non interessa in alcun modo la Regione". Così il capogruppo del Patto per l’Autonomia in Consiglio regionale, Massimo Moretuzzo, a margine dei lavori della I Commissione consiliare che oggi ha iniziato l’esame della manovra di bilancio 2020-2022.

"Certamente la grave situazione arriva da lontano e nessuna soluzione concreta è stata individuata dalle legislature che negli anni si sono succedute, ma almeno in passato si era tentato di dare un segnale di interesse e attenzione. Oggi invece l’Assessore competente, Alessia Rosolen, ha eliminato un finanziamento di 200 mila euro riservato all’Università di Udine che colmava, seppur in minima parte, la differenza di risorse fra l’ateneo friulano e quello di Trieste. Sarà opportuno che la Giunta Fedriga chiarisca subito che futuro immagina per l’ateneo friulano – sollecita Moretuzzo –: non è assolutamente una questione di campanile, ma se neppure la Regione è in grado di dare un piccolo segnale di attenzione a una realtà virtuosa, che continua a vedersi frenata la propria possibilità di sviluppo a causa di un sottofinanziamento ingiusto che non dà atto della crescita avvenuta, come possiamo pretendere da Roma una soluzione rapida e definitiva a questo problema di massima importanza? Non è la prima volta che poniamo alla Giunta e al Consiglio regionale il tema del sottofinanziamento dell’Università del Friuli: ancora una volta la maggioranza ha manifestato il suo completo disinteresse sulla questione e questo non è accettabile", conclude il capogruppo Moretuzzo.