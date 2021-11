Ancora una settimana in zona bianca, ma il Fvg resta 'osservata speciale'

Il Friuli Venezia Giulia rimarrà, ancora per una settimana, in zona bianca. Ma la nostra regione resta un'osservata speciale. A scongiurare, in extremis, il cambio di colore da lunedì 22 novembre è il parametro dei ricoveri negli altri reparti che resta, per un soffio, sotto la soglia critica.

Alla vigilia delle decisioni della cabina di regia, i pazienti Covid non in area critica sono 189, con il campanello d'allarme fissato a 192. Difficile, però, che il passaggio in zona gialla possa essere ulteriormente rinviato: le proiezioni e l'aumento dei casi e dell'incidenza lasciano presagire che il cambio scatterà dal 29 novembre.

Nel frattempo, le Regioni continuano il pressing sul Governo per rivedere le regole. Le misure previste per le varie fasce di colore, infatti, erano state pensate mesi fa, in una fase nella quale non era ancora entrata nel vivo la campagna vaccinale e, soprattutto, non era stato introdotto il Green Pass. L'obiettivo? E' quello di evitare nuove chiusure e salvare il Natale e l'imminente stagione invernale.



Una richiesta che il governo si dice disponibile ad accogliere "a breve", forse già lunedì, anche se la linea di palazzo Chigi, al momento, non cambia: le uniche misure sul tavolo sono l'estensione dell'obbligo della terza dose al personale sanitario e la(probabilmente a nove mesi), provvedimenti che il Consiglio dei ministri dovrebbe discutere nella riunione di giovedì prossimo.

Nel frattempo tramonta il modello austriaco: dopo che lunedì erano entrate in vigore le misure restrittive solo per i non vaccinati, l'Alta Austria e il Land di Salisburgo hanno annunciato da lunedì 22 novembre un lockdown generale.

I dettagli non sono ancora chiari, anche se pare che le prime a chiudere saranno le scuole. E non è escluso nemmeno che la misura possa essere estesa, come già avvenuto nel caso delle regole ad hoc per i non vaccinati, a tutto il Paese.

A spingere vero la soluzione drastica sono i numeri, che vedono gli ospedali in sofferenza e l'incidenza settimanale esplosa a 1.672 casi ogni centomila abitanti nel Salisburghese e a 1.557 in Alta Austria. "Non abbiamo più grandi margini di manovra", ha detto il governatore di Linz, Thomas Stelzer. "Il lockdown durerà 'alcune settimane' e si è reso necessario per permettere l'operatività degli ospedali".