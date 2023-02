Andrea Delle Vedove neo segretario Lega Pordenone

“Il Congresso della Lega di Pordenone è stato un bel momento di confronto e democrazia diretta del nostro movimento", dichiara in una nota il senatore e coordinatore regionale Lega FvgMarco Dreosto.

"L’importante partecipazione che ha visto presenti l’80% degli aventi diritto, dimostra ancora una volta l’attaccamento dei nostri militanti alla Lega. Ora si riparte con Andrea Delle Vedove eletto Segretario, un amministratore capace che con i fatti ha già dimostrato le sua buone doti di coinvolgimento. Auguro buon lavoro a tutto il Direttivo provinciale di cui farà parte anche Marco Bottecchia che ringrazio per avere in questi anni retto la segreteria provinciale ottenendo importanti risultati. Ringrazio anche il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini e il governatore Massimiliano Fedriga per essere intervenuti dando uno slancio forte alla Lega in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative", conclude Dreosto.