Angela Borzacconi e Antonio Zanardi Landi a i giovedì del Patto

Giovedì 18 giugno, il Patto per l’Autonomia incontra Antonio Zanardi Landi, presidente della Fondazione Aquileia, e Angela Borzacconi, direttrice del Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli.

'2200 anni di multiculturalismo. Sfide antiche e nuove opportunità' è il titolo del prossimo appuntamento con “I giovedì del Patto”, la serie di eventi online settimanali organizzati dal Patto per l’Autonomia per contribuire al dibattito sulla ripresa post Covid-19 dialogando con ospiti illustri in stretta interazione con il pubblico della rete. Diretta alle 21, sulla pagina Facebook del Patto per l’Autonomia.