Mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, la segretaria nazionale della Cisl, Annamaria Furlan, sarà in Friuli per due appuntamenti. Si parte domani con l’intitolazione della sede della Cisl di Udine a Mario Toros, mentre giovedì prenderà parte al Consiglio generale Cisl Fvg, in programma dalle 9.30 nella Chiesa di San Francesco a Cividale del Friuli.