Anniversario del ritorno di Trieste all'Italia

Alzabandiera solenne, questa mattina, in piazza Unità d’Italia per celebrare il 67° anniversario del ricongiungimento della Città di Trieste all’Italia.

Celebrata nel rispetto della normativa Covid, la cerimonia ha visto la partecipazione di un picchetto del Piemonte Cavalleria, messo a disposizione dal Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia, del gonfalone della città, decorato di medaglia d’oro al valore militare, presenti le autorità locali, con il sindaco Roberto Dipiazza, il prefetto Valerio Valenti, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, gli assessori regionali Alessia Rosolen e Fabio Scoccimarro, numerosi consiglieri comunali e regionali e rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma con i rispettivi labari.

Nel tardo pomeriggio, alle 17.50, è previsto l'arrivo della Staffetta cremisi della Pace, che unisce idealmente Trento e Trieste, organizzata dall'Associazione Nazionale Bersaglieri nell'ambito delle cerimonie per il centenario della traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria. Alle 18, infine, sempre in piazza Unità d’Italia, l’ammaina bandiera solenne.

"Esattamente 67 anni fa decine di migliaia di triestini si riversarono in piazza Unità commossi e composti per festeggiare il ritorno di Trieste all'Italia. Una data storica per la città e per il Paese che metteva fine a lunghi anni di incertezze, di tensioni, di lutti. I triestini riempirono la piazza quel giorno, così come fecero il 4 novembre, in occasione della visita del presidente della Repubblica Einaudi per celebrare la libertà riconquistata, come titolò il quotidiano storico di Trieste. Quanta differenza con i presidi di questi giorni nella stessa piazza, quanto diversa l'idea di libertà che animava allora i cittadini da quella che ha mosso le proteste, spesso cialtrone, di questi giorni. Finita l'emergenza confido che si torni a dare il giusto valore alle parole. E ai valori", scrive su Facebook la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino.