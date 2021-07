Ricorre oggi il 101esimo anniversario dell’incendio del Narodni dom, la casa degli sloveni di Trieste, data alle fiamme il 13 luglio 1920 dai fascisti. Negli occhi scorrono le immagini della visita dei Presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor che, esattamente un anno fa, stringendosi la mano alla Foiba di Basovizza e poi davanti al cippo che ricorda i caduti sloveni, hanno scritto una pagina di storia.

Altra tappa fondamentale della giornata la firma dell’intesa per la restituzione del Narodni dom, sulla quale – nella sua visita di pochi giorni fa a Trieste per ricevere il triplice sigillo della Città – il Presidente Pahor ha ricordato l’impegno e il sindaco Roberto Dipiazza ha assicurato il suo impegno perché siano completate al più presto le ultime formalità burocratiche.

“Durante quest’anno molte cose sono cambiate, le parole non sono più strumenti di odio, ma usate a sostegno dello spirito di amicizia e di collaborazione”, scrive la senatrice Tatjana Rojc in occasione dell'anniversario dell'incendio del Narodni dom, a un anno della formale restituzione alla comunità slovena dell'edificio.

Ribadendo che “è ancora vivo il ricordo degli eventi di un anno fa”, con i Presidenti Mattarella e Pahor, la senatrice evidenzia che “la celebrazione odierna definisce bene qual è l’investimento a lungo termine rappresentato da questo edificio: gli sloveni in Italia diverranno il volano principale per porre le basi di un dialogo con la città e le sue componenti per attuare una dimensione nuova ed europea, per le generazioni future e per aprire le porte all’innovazione, a nuove forme di cultura, ricerca, attività economiche, arte”.

"È passato un anno dalla storica compresenza dei due presidenti Mattarella e Pahor a Trieste, quando ripercorrendo assieme i luoghi simbolo del dolore e della contrapposizione tra le due comunità hanno suggellato l'accordo con il quale il Narodni dom di Trieste, strappato agli Sloveni un secolo prima, veniva restituito alla comunità che lo aveva edificato". Lo ricorda, in una nota, il consigliere regionale della Slovenska Skupnost, Igor Gabrovec. "Una promessa solenne che dopo un anno attende ancora la conclusione di un complesso iter burocratico/legislativo, sembrerebbe alle battute finali, da concludere i tempi brevi. Il ricordo di quella che fu una vera e propria notte dei cristalli tutta triestina e che segnò l'inizio di due lunghi decenni di violenze e soprusi fascisti di ogni tipo contro la comunità slovena si trasforma così in segno di speranza e riconciliazione".

"Un messaggio forte, chiaro ed europeo per la città di Trieste e per queste terre di confine, per consegnare ai giovani l'opportunità di sfidare il futuro con idee, progetti e ambizioni, lasciando ai libri di storia ciò che aveva per troppo tempo diviso e frenato tante opportunità di sviluppo e crescita comune", sostiene ancora Gabrovec.