Anno scolastico ai blocchi di partenza, massima attenzione ai più piccoli

Soprallugo del sindaco di Udine, Pietro fontanini, questa mattina all’asilo nido Sacheburache, in via Baldasseria Media. “Inizia l’anno scolastico per i bambini più piccoli, per i bambini del nido e della scuola dell’infanzia. A loro, un saluto affettuoso e i migliori auguri di buon anno scolastico - ha detto il sindaco -. Si apprestano a muovere i primi, importantissimi passi del loro percorso di crescita e maturazione. Li invito ad essere curiosi e animati dalla voglia di conoscere. A noi il compito di prenderli per mano e accompagnarli mentre imparano a capire, conoscere e coltivare i loro talenti”.



“Ho voluto accertarmi che la sede fosse pronta ad accogliere i bambini. Mi sono confrontato con la responsabile che ha espresso soddisfazione per il primo giorno di scuola. Ogni tassello del mosaico è al suo posto. Alla luce delle complicazioni pandemiche, sono sollevato a mia volta - ha aggiunto il primo cittadino -”.



Riflettori puntati sul servizio mensa, dopo lo scandalo estivo che ha costretto l'assessore comunale all'istruzione alle dimissioni.

“Ho ricevuto commenti molto positivi rispetto al servizio mensa dell’asilo. Prendo atto del fatto che, molto spesso, la qualità dei servizi erogati tende a essere più alta quando i lavori vengono svolti da personale interno all’ente. Ribadisco un aspetto non marginale: pretendo che i servizi vengano svolti con rigore e precisione - ha concluso Fontanini, annunciando che "i sopralluoghi e i controlli saranno sempre più frequenti e severi”.