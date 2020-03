Anno scolastico salvo, ma il rientro si allontana

Anno scolastico salvo per gli studenti di ogni ordine e grado iscritti regolarmente nel periodo 2019/2020 anche se l'ipotesi rientro - al momento fissato al 3 di aprile dall'ultimo decreto ministeriale -, sembra allontanarsi. La data è, infatti, tra gli argomenti in discussione con il premier Conte. Le famiglie, alle prese con la sospensione forzata delle lezioni a causa dell'emergenza Coronavirus, sono state comunque rassicurate dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, intervistata questa mattina a 'Radio anch'io' in onda su Radio Uno.”

“I nostri studenti di certo non devono pagare la situazione di emergenza che il nostro Paese sta vivendo e l'anno sarà salvo” ha detto il ministro, sottolineando che “stiamo valutando un po' tutti gli scenari, ma saranno le autorità sanitarie a dirci esattamente quando i nostri studenti potranno ritornare a scuola in sicurezza".



Azzolina ha anche commentato gli 85 milioni di euro previsti nel decreto 'Cura Italia' per il sostegno alla didattica a distanza.

Il mondo della scuola, messo a dura prova, non vuole lasciare indietro nessuno, però. "Abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici di indicare quali siano gli studenti che si trovano più in difficoltà, anche meno abbienti".

Il monitoraggio sulla didattica a distanza, pronto tra pochissimi giorni, fornirà informazioni più dettagliate sulla fattibilità da parte delle famiglie a sostenere la didattica a distanza, tenendo conto di tutti i fattori critici.