Annullata la dad, il caso Pasian di Prato arriva in Parlamento

“Non bastava la sospensione delle lezioni a causa della pandemia, ora quella provocata dalla diffida di un sindacato che, non curante della tutela del diritto all’istruzione, per un cavillo contratturale ha di fatto bloccato per quattro giorni l’attività didattica di una scuola media. Un’iniziativa irresponsabile che danneggia non solo gli studenti, ma anche la gran parte del corpo docente che avrebbe continuato a svolgere la propria attività. Ho presentato un’interrogazione parlamentare per segnalare questo caso al ministro dell’Istruzione, conoscere i dettagli e soprattutto far sì che casi analoghi non si ripetano”.

Così il deputato di Forza Italia Roberto Novelli commentando quanto accaduto nel comune friulano di Pasian di Prato, dove le attività didattiche della scuola primaria di secondo grado dell’Istituto comprensivo Giandomenico Bertoli sono state sospese da mercoledì a sabato per decisione della dirigente scolastica a cui era stata inviata una diffida dall’avvocato di un sindacato.

All’origine della vicenda un fulmine che lunedì mattina, con la scuola fortunatamente chiusa per il ponte dell’Immacolata, ha colpito la centrale di riscaldamento dell’istituto, causando una fuga di gas e un incendio. Il giorno seguente i genitori dei circa 250 studenti sono stati avvisati che, per permettere i lavori di ripristino, nei giorni successivi le lezioni si sarebbero tenute con didattica a distanza. Tecnologia già adottata con successo nei mesi del lockdown e addirittura potenziata grazie a ingenti investimenti del Comune.

A metà mattinata di mercoledì però le lezioni vengono improvvisamente interrotte per decisione della dirigente scolastica. Decisione motivata dalla diffida inviatale dal legale di un sindacato con la quale si evidenziava una violazione del contratto nazionale che prevede la didattica a distanza solo in casi eccezionali, come la pandemia, ma non per eventualità simili a quelle occorse a Pasian di Prato. Stop alle lezioni, quindi, fino al ripristino dell’impianto di riscaldamento, previsto per la giornata di lunedì.

“Lo sdegno del sindaco di Pasian di Prato Andrea Pozzo è anche il mio. Privare gli studenti di giorni di lezione per cavilli burocratici è sempre pessimo, ma lo è ancora di più in un momento particolarmente difficile come questo, con molti alunni costretti alla didattica a distanza per ragioni sanitarie. Sono certo che la stragrande maggioranza dei docenti e anche dei sindacati abbiano lo stesso giudizio negativo; sarà interessante sapere se anche il ministro Azzolina la pensa così”, conclude Novelli.