Annuncia sui social che si vaccinerà, insulti e minacce a Gibelli

In tempi di vaccinazioni di massa e restrizioni anti-Covid, i social continuano a sfoggiare, troppo spesso, il peggio di sé. L'ultimo caso che fa discutere è avvenuto su Twitter, dove l'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, aveva annunciato che si sarebbe vaccinata, ribadendo l’importanza dell’immunizzazione per vincere la lotta contro il Coronavirus e far ripartire attività, come quelle dello spettacolo e della cultura, da troppo tempo ferme.

“Ho bloccato ora qualche decina di account, parecchi con numeretti, per insulti e anche minacce perché ho scritto che mi vaccinerò, che dobbiamo vaccinarci, che chi non lo fa si espone a contagio e restrizioni. E #nonmifannopaura, continuerò”, scrive Gibelli.

Il mondo della politica si è schierato in sua difesa, a partire dal governatore Massimiliano Fedriga: "Contro gli attacchi scagliati ai danni dell'assessore Gibelli continueremo a opporre il buon esempio, consapevoli che solo con atteggiamenti responsabili e generosi usciremo tutti da questa pandemia. A lei va, oltre alla solidarietà mia e di tutta la Giunta regionale, anche il ringraziamento per aver fatto ciò che ogni rappresentante istituzionale è tenuto a fare durante il suo ruolo e nel limite delle proprie possibilità: dimostrare buon senso e farsi portavoce di un messaggio per il bene della comunità".

"Quanto accaduto a Gibelli è un inaccettabile esempio di odio seriale che, purtroppo, sempre più spesso trova spazio sui social network. Massima solidarietà a nome mio e del Consiglio regionale all'assessore, quindi, ma anche la richiesta di garantire maggiore tutela a chi, attraverso i moderni sistemi di comunicazione diretta, esprime correttamente un libero pensiero". È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin.

"La salute pubblica - sottolinea Zanin - è un bene comune da preservare e veicolare non solo a parole ma anche attraverso i giusti esempi. Quando un rappresentante istituzionale se ne fa carico - conclude il presidente - significa che sta agendo nel rispetto del proprio ruolo".

Sui social, il vicepresidente Riccardo Riccardi scrive: “Con Gibelli si unisce la convinzione delle posizioni, a volte diverse. È una donna di valori, forte delle sue ragioni spesso anche controcorrente. A lei la mia stima sapendo che non sarà un manipolo di imbecilli a fermarla. Anzi, vacciniamo nei luoghi della nostra cultura”.

"I social si sono trasformati nel luogo dell'odio e della partigianeria più violenta e indiscriminata. Dare solidarietà a Tiziana Gibelli è un atto dovuto di civiltà: usciamo da questo groviglio d'odio creato da una realtà irreale". Così in un tweet la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino commentando le minacce e gli insulti ricevuti via social dall'assessore regionale Tiziana Gibelli a seguito del suo annuncio di volersi vaccinare.

"Solidarietà a Tiziana Gibelli per gli stupidi e ignoranti attacchi ricevuti. In quanto convinto che la salute sia diritto-dovere vorrei #obbligatorietà del #vaccino non solo per operatori sanità ma per tutti. Per salvare vite e tornare a normalità. Mia distanza da #novax è siderale". Lo scrive il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas in un tweet di condanna degli attacchi social ricevuti dall'assessore Gibelli.

"Esprimo massima solidarietà e vicinanza all'assessore regionale Tiziana Gibelli per le offese e le minacce ricevute a mezzo social in seguito all'annunciata volontà di vaccinarsi contro il Covid-19". Ad affermarlo, in una nota, il consigliere regionale e presidente della Commissione Cultura e Sport, Diego Bernardis (Lega), che aggiunge: "Stigmatizzo con decisione i toni e i modi assunti da chi, celato dietro uno schermo, pensa di poter rivolgere minacce a suo piacimento senza conseguenze. In politica è certamente lecito non condividere scelte o azioni politiche ma gli insulti, o peggio ancora le minacce, sono assolutamente inaccettabili".

"Chi offende e minaccia - conclude Bernardis - oltre a denotare ignoranza, maleducazione e pregiudizio, dimostra anche di non essere consapevole della realtà pandemica che stiamo vivendo".

"A nome del Gruppo consiliare regionale della Lega esprimo piena e convinta solidarietà all'assessore regionale Tiziana Gibelli per gli inqualificabili attacchi che ha subito dopo aver espresso una posizione di buonsenso ed equilibrio". Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, aggiungendo che "al di là dell'importanza del messaggio di vaccinarsi per uscire tutti insieme dalla pandemia, resta altissima la preoccupazione per i toni forti e inaccettabili che spesso caratterizzano il confronto, specialmente sui social media".

"La nostra società - conclude Bordin - deve riottenere la capacità di confrontarsi in modo civile, equilibrato e pacato. Magari esprimendo anche dissenso, ma sempre nel rispetto delle persone e delle posizioni altrui. Se continuerà questa deriva culturale, morale ed etica, potrebbe essere difficile per il nostro Paese riprendere con forza un percorso di crescita".

"All'assessore regionale Tiziana Gibelli giunga tutta la solidarietà del Gruppo consiliare di Progetto Fvg per una Regione Speciale/Ar". Lo sottolinea in una nota il capogruppo del Progetto Fvg/Ar nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Di Bert, riferendosi "ai pesanti attacchi ricevuti via social dall'assessore, rea solo di aver annunciato la sua decisione di sottoporsi al vaccino. Un'opportunità, peraltro, concessa senza privilegi ma solo per una questione anagrafica e accompagnata a un invito ad aderire alla campagna vaccinale per poter riprendere tutti una vita normale".

"Resto allibito - aggiunge Di Bert - davanti alla violenza verbale che possono raggiungere certi soggetti davanti a una tastiera. In una società che si reputa civile non è più tollerabile che si possa minacciare e insultare chiunque e comunque. A nome mio e dei colleghi Edy Morandini e Giuseppe Sibau, perciò, esprimo massima solidarietà all'assessore Gibelli, ritenendo che abbia tutto il diritto di sostenere e di aderire liberamente alla campagna vaccinale, senza per questo dover diventare oggetto di attacchi alla sua persona da parte di chi non condivide questo pensiero".

"Credo fermamente - conclude la nota - che si possa manifestare la propria idea, anche contraria, senza offendere. Fermo restando che si deve avere l'intelletto per poterlo fare".

Il Gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia esprime “solidarietà all’assessore Tiziana Gibelli, vittima di insulti e minacce sui social per avere pubblicato la data della sua vaccinazione contro il Covid. Ancora una volta, purtroppo, ci troviamo a mostrare vicinanza nei confronti di un personaggio politico, bersaglio di commenti intimidatori per il solo fatto di avere una posizione non condivisa dagli autori di queste inaccettabili intimidazioni” aggiungono i consiglieri pentastellati.

“Non ci stancheremo mai di condannare questi comportamenti violenti, siano essi sui social o in qualsiasi altra forma – conclude la nota del Gruppo M5S -. La dialettica e la diversità di vedute non deve mai travalicare il limite del confronto civile e rispettoso delle posizioni altrui”.

"Esprimo tutta la solidarietà all'Assessore Gibelli per gli insulti ricevuti via web dopo aver annunciato la data di quando intendeva vaccinarsi. Sono da condannare l'uso dei social media come mezzi per diffondere odio, intimidazione e offesa. Inoltre l'implicito invito a vaccinarsi quando verrà il proprio turno è atteggiamento di grande senso civico. Ridurre il contagio e l'infezione è fondamentale non solo per salvare le vite delle persone più fragili, ma anche per ridurre il rischio di evoluzione di nuove varianti." Così si è espresso Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg.