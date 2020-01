Antimafia in Fvg, non abbassare la guardia

Non ci sono, almeno per il 2019, situazioni derivanti da indagini giudiziarie e investigative che abbiano fatto emergere nuovi elementi di preoccupazione in fatto di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata rispetto a quelli già segnalati nel 2018. Tuttavia, le ragioni per non abbassare la guardia ci sono anche per la collocazione geografica del Friuli Venezia Giulia, zona di confine permeabile a traffici di droga, armi e tabacco, nonché fonte di flussi di denaro alimentati anche dal gioco d'azzardo, dalle estorsioni e da altre attività illecite e da riciclare nell'economia legale.

È il principale dato che emerge dai lavori dell'Osservatorio regionale antimafia che, presieduto dal coordinatore Michele Penta, sta lavorando alla preparazione della relazione annuale in vista della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si celebra il 21 marzo, primo giorno di primavera.

Un appuntamento in cui sarà delineato dettagliatamente il quadro della situazione e redatto un bilancio delle attività di monitoraggio che l'Osservatorio svolge per comprendere l'evoluzione del fenomeno delle mafie nel tempo, coltivando anche rapporti istituzionali con gli altri organismi - dalle Prefetture alla Conferenza nazionale degli Osservatori - che si occupano di prevenirlo e contrastarlo. L'impegno è anche rispetto a un'azione sinergica per uniformare il più possibile le diverse normative regionali, come per esempio in tema di beni sequestrati e confiscati.

Dall'attività emerge anche un'intensa rete di rapporti con associazioni a livello locale e nazionale impegnate sullo stesso fronte, da Libera ad Agende Rosse (che si occupa di infiltrazioni nelle amministrazioni pubbliche), ad Avviso Pubblico. Inoltre non sono mancati i contatti con scuole, organizzazioni produttive ed enti locali.

A questo proposito, l'auspicio di Penta è che da parte del territorio - scuole, amministrazioni comunali, realtà imprenditoriali, privati cittadini - ci sia ancora maggiore interesse per il lavoro che l'Osservatorio può fare in termini di informazione e formazione sui meccanismi che riguardano i fenomeni mafiosi, anche raccogliendo segnalazioni e preoccupazioni.

Un punto di riferimento importante è il sito dell'Osservatorio, linkato alla home page del sito ufficiale del Consiglio regionale Fvg, dove è possibile trovare informazioni utili e aggiornate sul piano normativo e operativo.