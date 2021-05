Appello in parlamento: ecco presenti e assenti

E' una legislatura decisamente ‘movimentata’, tra ribaltoni di governo e pandemia, ma rimane importante per gli elettori conoscere il livello di partecipazione ai lavori parlamentari dei propri delegati. Nell’analisi fatta da Open Polis emergono così stakanovisti e assenteisti.

Nella prima categoria, il record di presenze al Senato è certamente quello dell’udinese Mario Pittoni che risulta essere stato presente a 6.534 sedute su 6.565, praticamente grazie all’arrotondamento al 100 per cento dei lavori. Alto il livello anche del triestino Stefano Patuanelli (78%) ma dobbiamo considerare che essendo ministro è molto spesso assente giustificato in quanto in ‘missione’.

Tipologia di assenza consistente alla Camera dei deputati anche nei libretti di Vannia Gava, che ha incarichi di governo, e di Ettore Rosato, nella presidenza di Montecitorio. Tra i parlamentari del Friuli-Venezia Giulia il grado più alto di assenze lo registra il carnico Renzo Tondo (42%), seguito a distanza da Daniele Moschione (31%). Va precisato che molte assenze potrebbero essere dovuto sia a motivi di salute (la pandemia ha inciso sia con quarantene sia con malattie vere e proprie) sia per motivi di tattica politica, vale a dire uscire dall’aula al momento del voto per incidere sul quorum.

Infine, un ultimo dato, quello dei ‘voti ribelli’ indica quante volte un deputato ha votato in maniera difforme dal gruppo di appartenenza.

In allegato il pdf con le presenze e le assenze registrate.