Appello per la pari rappresentanza di genere

Il Comitato Pari Rappresentanza 50e50 lancia una petizione-appello al Presidente Fedriga per modificare il sistema elettorale del Fvg.

"Fvg, come Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano, ancora non si è adeguato alla Legge 20/16 finalizzata a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive nei Consigli regionali. Non è questa la specialità di cui andare fieri, pertanto è urgente riformare il nostro sistema elettorale nel senso indicato dalla legge e prima ancora dalla Costituzione", si legge nella petizione.

"La giunta Serracchiani non è riuscita a introdurre la doppia preferenza di genere, perchè l’ha inserita in una più ampia riforma con tante, forse troppe modifiche e così per soli due voti (23 favorevoli anziché 25) non si è raggiunta la maggioranza assoluta. La giunta Fedriga l’ha bocciata fondamentalmente perchè proposta dall’opposizione, ma, poco prima del voto contrario, il governatore aveva accolto una delegazione delle associazioni e dei movimenti per i diritti delle donne presenti in aula quel 22 ottobre 2019 e aveva promesso loro che avrebbe presentato entro il 30 giugno 2020 la sua nuova legge elettorale, capace di assicurare una maggiore rappresentanza femminile, più di quanto la doppia preferenza possa offrire".

"La pandemia ha stravolto le agende istituzionali, fissando altre priorità, ma il rinvio della riforma non deve restare sine die, considerato che nel 2023 torneremo a votare per il rinnovo del Consiglio regionale e sarebbe grave, viste le diffide già inviate dal Governo, se restassimo l’ultima Regione 'fuori legge'. Per evitare che il tema della pari rappresentanza di genere venga nuovamente inficiato da mere contrapposizioni ideologiche e partitiche", si legge nella nota del Comitato Pari Rappresentanza 50e50, "chiediamo alla Giunta di ascoltare e coinvolgere proprio le Associazioni femminili che, fra l’altro, il 14 gennaio hanno partecipato numerose all’assemblea annuale convocata dalla Commissione pari opportunità presieduta da Dusolina Marcolin, durante la quale la Presidente del Comitato, l'avvocato Ester Soramel, ha ricordato la promessa di Fedriga".

"Il Comitato ha quindi lanciato una petizione online il 30 gennaio, data non casuale: il 30 gennaio 1945 l’allora Consiglio dei Ministri varava il decreto, entrato in vigore il 1 febbraio, che riconosceva finalmente il diritto di voto alle donne. A 76 anni dal suffragio universale, la pari rappresentanza di genere è ancora imperfetta e costantemente in pericolo, perchè purtroppo non è ancora entrata nel nostro Dna culturale. Spiace constatare che anche il Friuli Venezia Giulia rientri fra le Regioni con la maglia nera, sotto questo profilo. Ci appelliamo, quindi, al Presidente Fedriga, perchè se è vero che la parola fa l'uomo e che un uomo vale quanto la sua parola, ci aspettiamo di non venire deluse”.

In una settimana, sfruttando solo la rete e i social, hanno sottoscritto l’appello oltre 200 persone, donne e uomini espressione delle libere professioni, dell’Università, della politica, del mondo produttivo e finanziario, a dimostrazione che la pari rappresentanza di genere è un’esigenza trasversale, anzi, una questione di civiltà.

L’appello si può leggere e sottoscrivere a questo link.