Approda in Aula la legge sulle grandi derivazioni idroelettriche

"L'auspicio è che questa condivisione di finalità per il bene dell'intera comunità, da destra a sinistra e dall'alto in basso, costituisca un esempio di buona pratica in un periodo in cui la politica si rivela in seria difficoltà Si tratta di un momento importante, perché l'iniziativa che ha portato al disegno di legge all'esame dell'Aula è nata dal territorio". Lo ha sottolineato oggi a Trieste, davanti al palazzo di piazza Oberdan, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, in occasione di un incontro con i rappresentanti dei Comuni e dei Comitati territoriali interessati dai contenuti del ddl 107, abbinato alla pdl 98, relativamente alle concessioni di Grandi Derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

"Purtroppo, non possiamo ospitarvi in aula per ovvi motivi di sicurezza. Stiamo cercando di svolgere il Cr in presenza con tutte le difficoltà del caso proprio per dare risposte concrete alla comunità", ha aggiunto Zanin, affiancato dai relatori di Maggioranza e Minoranza, dalla presidente della IV Commissione con delega all'Ambiente, Mara Piccin, dall'assessore regionale a Difesa Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, e da altri consiglieri".

Tra i presenti, anche i sindaci Francesco Brollo (Tolmezzo), Michele Benedetti (Ampezzo), Marina Crovatto (Meduno), Enrico Odorico (Sequals) e Claudio Traina (Barcis). I comitati territoriali sono stati, invece, rappresentati da Marco Casagrande (Comitato Valcellina) che ha formulato l'auspicio che "la giornata odierna costituisca non un punto d'arrivo ma, altresì, un punto di partenza per una costante sinergia tra Regione, amministrazioni locali e cittadini interessati. L'invito è quello di raggiungerci sul posto per discutere con serenità e individuare un percorso da seguire insieme".

Il sindaco Brollo ha invece specificato che la posizione degli amministratori "non è quella di essere contro qualcuno ma che, invece, quel qualcuno che legittimamente ottiene dei profitti sia necessitato per legge a fare in modo che energia e denaro diventino uno strumento di sviluppo per la montagna".

L'assessore Scoccimarro, ha evidenziato l'importanza "di una legge nata ascoltando le esigenze del territorio. Non stiamo su una torre d'avorio ma, al contrario, siamo sempre stati in mezzo alla gente. Tutte le risorse della montagna devono restare in montagna e, grazie a questa legge e agli ultimi emendamenti, le Comunità e i Comuni interessati riceveranno circa 13 milioni di euro all'anno".

La consigliera Piccin ha invece ricordato "la lunga serie di audizioni che ci hanno condotti fino alla giornata odierna, dando parola e voce a tutti coloro che avevano dei contributi da portare. La nota inviata dai 55 sindaci è stata esaminata con attenzione, segno di volontà di raccogliere tutto ciò che si poteva. Forse c'è qualcosa ancora da ritarare, ma l'emendamento validato dalla Giunta oggi toglierà ulteriori preoccupazioni. Grazie al lavoro di tutti, comprese le forze di Opposizione, che hanno costituito un pungolo proficuo. Siamo soddisfatti per il lavoro svolto".

Il consigliere Giampaolo Bidoli, ex sindaco di Tramonti di Sotto e relatore di minoranza del ddl, ha infine rimarcato anche a nome degli altri primi firmatari che "la pdl 98 ha fatto da sprone per dare indicazioni dopo aver raccolto le istanze del territorio attraverso le amministrazioni locali e i comitati che ci hanno sollecitato. È già stato svolto un lavoro proficuo in sede di Commissione, mentre altri elementi saranno sistemati in Aula ma, di certo, è stata posta la massima attenzione su una risorsa fondamentale".

"Un'opportunità di rilievo storico per la montagna e per l'intero Friuli Venezia Giulia", "un'ambiziosa proposta di legge", ma anche "una tappa decisiva", "una rivoluzione attesa da anni" e persino "uno dei momenti più significativi dell'intera legislatura". Tutte allineate e predisposte alla collaborazione le relazioni di minoranza presentate oggi in Aula e legate ai contenuti del ddl 107, abbinato alla pld 98, relativo alla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, ma determinate anche nel rivendicare la paternità nei confronti dei contenuti e degli obiettivi del documento oggi all'esame dell'Assemblea.

"Finalmente approda in Aula una legge fortemente voluta dalle minoranze - ha esordito il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) - che avevano anticipato il ddl, poi presentato dalla Giunta regionale. L'atteso e importante provvedimento si propone di favorire uno sviluppo più armonico ed equilibrato che non guardi solo al profitto, ma anche alle esigenze del territorio e delle persone".

"Le positive ricadute ambientali, economiche e sociali che la prevista assegnazione delle concessioni da parte della Regione comporta - ha aggiunto l'esponente dem - accresceranno il benessere della comunità. Abbiamo davanti una straordinaria opportunità per la nostra montagna e per l'intero Fvg, soprattutto se, come auspichiamo, le concessioni saranno affidate a una società elettrica partecipata dalla Regione".

"In seguito alla presentazione di alcuni nostri emendamenti, la IV Commissione ha già proficuamente riconosciuto il 100% dell'energia gratuita agli utenti attivi, nonché - ha concluso Conficoni - reso più stringenti le clausole sociali a salvaguardia della stabilità occupazionale. Ora si tratta di fare ulteriori passi avanti verso un aumento delle garanzie per i lavoratori. Il voto finale del Partito democratico dipenderà dalla capacità di cogliere fino in fondo questa straordinaria occasione".

"Il nostro Gruppo consiliare, insieme alle altre forze politiche di minoranza, nel mese di giugno - ha ricordato Cristian Sergo (M5S) - aveva presentato un'ambiziosa proposta di legge. Una rivoluzione attesa da anni che può diventare realtà. I pilastri su cui si dovrebbe basare il provvedimento sono la gestione delle risorse con destinazione dei canoni introitati ai territori montani maggiormente interessati, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e della risorsa idrica, ma anche dei posti occupazionali con un occhio di riguardo per i giovani".

"In Commissione - ha dettagliato il rappresentante pentastellato - ci sono state alcune aperture da parte della Giunta e il testo ne è uscito migliorato. Rimane però aperta la tematica relativa alla destinazione del 100% dei canoni di concessione a favore dei Comuni. Un aspetto centrale che, non essendo ancora inserito nel testo, non ci ha permesso di votare a favore già in sede di Commissione. Come sempre, tuttavia, garantiremo la massima collaborazione".

"Un'occasione per la montagna del Fvg che trova strumenti per progettare un nuovo sviluppo. Attraverso questo dd, la Regione torna in possesso di un bene comune e che, come tale, dovrà essere gestito. Non riusciamo a vedere nessuna alternativa alla costruzione della società elettrica regionale, in cui la maggioranza delle quote sia saldamente detenuta dall'amministrazione regionale. La legge sarà una delle più importanti di questa legislatura". Nel riportare alla memoria "i drammatici fatti legati al massacro del Vajont", il relatore Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) ha ringraziato "il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle per aver fatto suonare la sveglia e avermi coinvolto".

"Le due leggi sono simili, entrambe vedono la Regione Fvg assumere un ruolo da protagonista in tema di concessioni. La distanza tra esse - ha aggiunto Honsell - si è ridotta in sede di approvazione in Commissione con l'accoglimento di alcuni spunti ed emendamenti presentati dall'Opposizione. Ulteriori modifiche sono state promesse in sede di approvazione".

Infine, il consigliere di Open Sinistra Fvg ha rivolto la sua attenzione verso "i lavoratori delle dighe, reduci da un trattamento che ha messo a repentaglio la loro sicurezza e quella degli impianti. L'attuale formulazione è adesso soddisfacente e tutela in modo molto più forte i posti di lavoro. Ci riserviamo di dare parere favorevole qualora vengano ridotte con precisi emendamenti nell'articolato, altrimenti questa legge vedrà la nostra astensione. Tuttavia, potrebbe essere una norma storica per la regione e per tutto il Paese".