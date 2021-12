Approvata la graduatoria per la manutenzione degli impianti

"La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato un contributo di 99.814,30 euro a vantaggio dell'Asd Tiro a volo di Porpetto per la manutenzione straordinaria degli spazi dove svolge l'attività sportiva. 79.867,0 euro vanno invece all'Unione nuoto Friuli Srl di Campoformido per la manutenzione straordinaria delle aree utilizzate e la copertura della piscina, mentre 99.990,00 sono destinati all'Europa Baseball Club (Associazione sportiva dilettantistica di Bagnaria Arsa) per la manutenzione straordinaria degli impianti e l'illuminazione del campo da baseball e softball, 79.929,60 alla Reattivo (Società sportiva dilettantistica Srl di Muzzana del Turgnano) per la manutenzione straordinaria dei servizi di supporto e igienici degli spogliatoi e degli spazi dedicati all'attività sportiva, 79.733,01 alla Polisportiva Orgnano (Associazione dilettantistica di Basiliano) per la manutenzione straordinaria della pista di pattinaggio, i settori riservati al pubblico e i percorsi di accesso, nonché 103.467,67 euro alla Polisportiva Ermanno Lizzi Asd di Udine per la manutenzione straordinaria dei servizi di supporto e la realizzazione delle scale di emergenza della piscina-palestra Tomadini".

Lo comunica in una nota il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, ricordando di aver presentato con il sostegno di tutto il suo Gruppo "l'emendamento alla manovra di Assestamento di luglio, volto a creare la misura contributiva con uno stanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro".

"Si tratta - spiega l'esponente del Carroccio - di alcuni dei contributi in graduatoria concessi dalla Regione in base a priorità riguardanti gli impianti sportivi che potevano essere stati sede di competizioni o manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale nel triennio 2018-19-20 e inseriti nei calendari ufficiali federali delle rispettive discipline sportive o nei quali si svolgessero attività sportive destinate a soggetti disabili o ad atleti tesserati nati dal 2001 in poi".

"La misura integra quelle già esistenti - ricorda Bordin - che finanziano associazioni sportive proprietarie dell'impianto o che hanno l'utilizzo degli impianti di proprietà pubblica. Si è voluta così colmare una lacuna che vedeva fino a oggi escluse dalla possibilità di ottenere un sostegno della Regione importanti realtà sportive del Fvg che utilizzano impianti di proprietà privata o sorgenti su proprietà private sulle quali si svolgono manifestazioni di importanza internazionale in cui si formano anche atleti che vincono titoli italiani e dove si agevola la pratica sportiva di persone disabili e di soggetti minori".

"Un aiuto economico importante, utile per la manutenzione straordinaria dei servizi di supporto, spogliatoi e uffici, oltreché degli spazi per l'attività sportiva e del campo da gioco e per l'area riservata al pubblico sulle tribune fisse". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), esprimendo "soddisfazione per lo stanziamento regionale di oltre 83mila euro a favore dell'Associazione sportiva dilettantistica Dinamo Gorizia".

"Queste risorse - continua l'esponente del Carroccio - arrivano da una linea contributiva che prevede sovvenzioni a fondo perduto, ai soggetti gestori di impianti sportivi di proprietà privata siti in Friuli Venezia Giulia, per lavori di straordinaria manutenzione".

"Con un emendamento alla manovra di assestamento - ricorda Bernardis - nel mese di luglio abbiamo previsto uno stanziamento complessivo di 1 milione e 500mila euro per creare questa nuova misura contributiva. In tutta la Regione, con questo primo scorrimento, beneficeranno 18 associazioni e società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro riconosciute dal Coni o dal Cip che dispongono di idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti privati".

"Il Gruppo Lega - afferma Bernardis, che è anche presidente della V Commissione permanente, competente in materia di Sport e Cultura - è da sempre in prima linea per mantenere in efficienza e in sicurezza il patrimonio degli impianti sportivi, anche di proprietà privata, poiché lo sport è un bene essenziale per la salute e va garantito e tutelato a tutti i livelli".

"Infine, non dimentichiamo l'alto valore simbolico della Stella Matutina per la città di Gorizia e per i goriziani, oltreché il grande valore della Dinamo Gorizia - conclude la nota leghista - che sta conseguendo importanti risultati nel settore giovanile e anche nel campionato di C Silver di pallacanestro, dimostrando di essere una realtà solida e molto determinata, degna della tradizione cestistica che contraddistingue il capoluogo isontino".