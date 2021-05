Approvata la variante per l'allargamento della Bannia-San Vito

Si è concluso il lungo iter di approvazione della variante 65, allargamento e messa in sicurezza del tratto dell'ex strada provinciale che, dal confine con il Comune di San Vito al Tagliamento attraversa il centro abitato della località Rivatte nel Comune di Fiume Veneto, opera finanziata dalla Regione e affidata oltre 10 anni fa in delegazione amministrativa a Fvg Strade.

L'ultimo consiglio comunale del 26 aprile, dopo aver preso atto della mancanza di osservazioni e opposizioni, si è espresso, con i voti favorevoli della maggioranza Flumen e Lega e contrari dei consiglieri di sinistra (Pd, M5S, Fiume Futura), in favore della variante urbanistica.

Il consigliere di Flumen Alessandro Zannese, presidente della commissione lavori pubblici, nel suo articolato intervento, ha riassunto le varie fasi degli incontri con i tecnici di Friuli Venezia Giulia Strade e con i cittadini interessati: “Dopo questo secondo passaggio in aula, si potrà procedere con l’ultima fase dell’iter burocratico e successivamente con l’appalto dei lavori di allargamento della carreggiata, realizzazione della pista ciclabile, compresa la rotonda finale nell'incrocio con Via Manzoni. La messa in sicurezza delle Rivatte non si esaurisce certo con l’allargamento e le rotatorie: ci saranno altre opere minori di mitigazione e disincentivo alla velocità che nei prossimi mesi verranno definite nel dettaglio. Sorprendono – conclude Zannese - i voti contrari da parte dei consiglieri comunali di sinistra per un’opera attesa da anni e che finalmente si sta concretizzando e che avrebbe meritato il consenso unanime del consiglio”.

“Una buona notizia - annuncia il Sindaco Jessica Canton - è giunta in Municipio il 31 marzo scorso: la Regione ha ufficializzato l’accoglimento della richiesta avanzata a suo tempo dalla Giunta Comunale e dall’Associazione Pro Rivatte, in merito alla necessità di riconfigurare l’incrocio con le Vie Michelangelo e Risorgimento. La realizzazione della nuova rotatoria è stata approvata e la progettazione è già stata finanziata ed affidata. E’ doveroso ringraziare l’Associazione Pro Rivatte per l’impegno e la determinazione profusi in tutti questi anni, guardando a un obiettivo che oggi è stato raggiunto a beneficio di tutta la comunità".