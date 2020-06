"La Giunta ha approvato oggi in via definitiva la manovra di assestamento e che vede saldo zero rispetto alle risorse che avevamo destinato in finanziaria: in un momento come questo in cui ci sarebbe la necessità di dare risposte immediate in termini di liquidità per le nostre aziende e le nostre famiglie, la Giunta deve fare una presa d'atto dell'attuale e un mero lavoro di razionalizzazione dei capitoli". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a margine della seduta di Giunta in cui è stato approvato in via definitiva l'assestamento di bilancio.

"Ci aspettiamo delle risposte a stretto giro dal Governo per poter costruire davvero una manovra estiva che possa rispondere alle esigenze della comunità regionale. Ad oggi - ha reso noto Zilli - queste risposte non sono ancora arrivate".