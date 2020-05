Aprire una riflessione sul prezzo del carburante

Una lettera al ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola per sollecitarlo a porre a livello europeo l’annosa questione dello squilibrio dei prezzi di carburante tra aree di confine. A sottoscrive i deputati di Forza Italia Roberto Novelli, Sandra Savino e Guido Pettarin.

“Nella classifica dei 27 paesi UE con la benzina più cara l’Italia è terza, l’Austria diciottesima, la Slovenia ventesima: alla rilevazione del 25 maggio la differenza di prezzo dei carburanti si aggirava intorno ai trenta centesimi di euro a litro: un pieno, quindi, può arrivare a far risparmiare al cliente 15 euro, danneggiando però gli esercenti italiani e le casse regionali e nazionali. Inoltre – ricorda Novelli – spesso chi va oltre confine a far benzina acquista altri beni, che altrimenti avrebbe comprato in FVG. Dinamiche che avvengono anche in altre aree di frontiera”.

“E’ il momento di aprire una riflessione che coinvolga tutte le forze politiche: in ballo ci sono gli interessi nazionali ma soprattutto quelli dei cittadini e delle piccole imprese delle aree confinarie. Il governo, che insiste nel volere il contributo della nostra Regione, prenda atto che lo squilibrio competitivo danneggia le casse statali e soprattutto quelle regionali: si colga l’occasione di questa emergenza economica per fare quello che non è stato fatto prima: correggere le storture varando ad esempio a livello comunitario norme che riequilibrino i prezzi dei carburanti nelle aree di confine”, conclude Novelli.