Arno Kompatscher ed Herbert Dorfmann a 'I giovedì del Patto'

Saranno il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ed Herbert Dorfmann, europarlamentare della Südtiroler Volkspartei, i prossimi protagonisti de 'I giovedì del Patto', la serie di eventi online settimanali organizzati dal Patto per l’Autonomia per contribuire al dibattito sulla ripresa post Covid-19 dialogando con ospiti illustri in stretta interazione con il pubblico della rete, che ha seguito particolarmente numeroso le precedenti dirette online con Luca Mercalli, Angelo Floramo e Mario Tozzi.

Nel corso del prossimo appuntamento – giovedì 28 maggio, alle 20.30, sulla pagina Facebook del Patto per l’Autonomia – si parlerà della necessità di riscrivere nuovi equilibri tra territori, Stato ed Europa per imboccare la strada del cambiamento, in particolare rispetto al modello di sviluppo economico.

"L’emergenza sanitaria ha evidenziato come il tema del rapporto fra Stato e territori, nelle loro diverse articolazioni istituzionali, sia assolutamente centrale", afferma il segretario del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo. "L’esercizio della specialità può essere un’opportunità straordinaria per dare quelle risposte sociali ed economiche che sono indispensabili per affrontare le sfide dei mesi futuri".