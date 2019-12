Arpa al lavoro su Esof 2020 e Stati generali

"Saranno molti gli eventi che coinvolgeranno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente nel prossimo anno: fra i principali Esof 2020 e gli stati generali dell'ambiente Alpe Adria". Lo ha ricordato l'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, nel corso dell'incontro di fine anno organizzato nella sede dell'Agenzia per l'ambiente di Palmanova.

"Nel prossimo autunno organizzeremo un'importante conferenza assieme al Veneto, alla Carinzia e alle vicine Slovenia e Croazia al fine di sviluppate insieme problematiche ambientali e individuare le migliori strategie per uno sviluppo sostenibile: una sorta di Conferenza di Madrid in salsa mitteleuropea - ha concluso l'Assessore -, che impegnerà anche Arpa per le sue competenze tecniche e scientifiche".

A ricevere l'assessore Scoccimarro è stato il direttore generale di Arpa, Stellio Vatta, che nel suo indirizzo di saluto ha ricordato come il 2019 sia stato un anno di grande novità, in primis per il rinnovo dei vertici aziendali. Per Vatta "è motivo di grande emozione dirigere un'agenzia vista nascere 20 anni fa e che nel corso degli anni ha maturato ottime professionalità e credibilità, riconosciute e apprezzate anche all'esterno".

Nel corso dell'incontro Scoccimarro ha consegnato una targa di riconoscimento a un dipendente Arpa intervenuto con prontezza nel soccorrere un collega in arresto cardiaco, praticando il massaggio cardiaco salvavita.