Arriva anche a Udine la campagna Sos Ristoranti

Arriva anche a Udine l’iniziativa messa in atto da Fratelli d’Italia in tutto il Paese. Si tratta dell’avvio di una azione legale contro il Governo per aver impedito ai ristoratori e alle categorie connesse di poter esercitare la loro attività.

“Fratelli d'Italia è dalla parte dei ristoratori, dei gestori di bar e pub", affermano il coordinatore regionale di Fdi, Walter Rizzetto, e il commissario cittadino udinese Luca Onorio Vidoni, "e in questo momento drammatico legato all’emergenza Covid ha deciso di aiutare concretamente gli imprenditori del settore, uno dei più colpiti dalla crisi".

"Gli imprenditori, grazie a FdI, potranno aderire gratuitamente a un’azione comune d’indennizzo con la quale far valere in giudizio i propri interessi. Gli esercenti non spendono e non rischiano nulla. In caso di accoglimento della domanda, agli aderenti sarà corrisposta a titolo di indennizzo una somma come eventualmente disposto dal giudice e anche nel caso in cui la causa non sia accolta, non dovranno corrispondere nulla neppure a titolo di spese legali o di soccombenza", concludono Rizzetto e Vidoni.

A tal fine è necessario che essi scrivano alla mail sosristoranti@fratelli-italia.it. Riceveranno una risposta con le istruzioni utili per procedere alla vera e propria azione giudiziale. L’adesione dovrà perfezionarsi con la consegna dei documenti richiesti entro il 15 febbraio.