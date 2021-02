Artisti che resistono ai Giovedì del Patto

Gli effetti delle restrizioni anti-Covid si sono abbattuti con particolare gravità sull’intero sistema della cultura e degli spettacoli dal vivo, già penalizzati da una forte precarietà, mettendo in ginocchio un comparto essenziale non solo per l’economia, ma per la nostra stessa qualità della vita.

Finché questi settori non troveranno adeguato ascolto dalla politica agonizzeranno tra provvedimenti insufficienti a garantirne la stessa sopravvivenza, tanto meno il loro futuro. Le problematiche del comparto cultura e intrattenimento saranno affrontate con attori, registi, musicisti e addetti ai lavori della regione nel corso del prossimo appuntamento dei “Giovedì del Patto”, la serie di eventi online organizzati dal Patto per l’Autonomia per contribuire al dibattito sulla ripresa post Covid-19, che si terrà domani, giovedì 11 febbraio, alle 21, in diretta streaming sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito www.pattoperlautonomia.eu del Patto per l’Autonomia.

L’appuntamento, dal titolo “Teatro, musica e spettacolo dal vivo. Artisti che resistono, nonostante tutto”, vedrà la partecipazione dell’attrice e regista Carlotta Del Bianco, del musicista DJ Tubet, del tecnico dello spettacolo Giulio Gallo, dell’attrice e regista Elisa Menon, di Ferruccio Merisi, regista, autore e formatore di attori, dell’attore Claudio Moretti e di Aida Talliente, attrice e autrice, moderati da Massimo Moretuzzo, segretario del Patto per l’Autonomia.