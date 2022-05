Artisti russi esclusi a Gorizia, la politica si mobilita

E’ scesa in campo anche la politica dopo la decisione di escludere i violinisti russi dal concorso internazionale Rodolfo Lipizer di Gorizia. A cominciare dal sindaco e candidato del centrodestra Rodolfo Ziberna: “Si tratta di una scelta incomprensibile quanto inaccettabile, che va contro lo stesso spirito dell’evento che, da sempre, interpreta la musica come strumento di vicinanza fra le genti, di superamento dei confini e di libertà umana e culturale”, tuona Ziberna.

“Non capisco cosa abbia spinto l’associazione Lipizer, una realtà goriziana popolare e di grande prestigio, ad assumere un atteggiamento del genere. Da sempre, purtroppo, la prima vittima delle guerre è la gente comune ma anche gli artisti liberi e colpire loro significa far pagare a innocenti crimini di cui non sono responsabili. Anzi, credo che oggi come oggi l’Europa dovrebbe aprire le porte agli artisti russi, dando una lezione di libertà e democrazia anziché boicottarli. Tanto più a Gorizia che, insieme a Nova Gorica, ha vinto il titolo di Capitale europea della cultura per il 2025”.

Ziberna ha cercato invano, tutta la mattina di mettersi in contatto con il presidente dell’associazione, Lorenzo Qualli, per chiedergli di ripensarci, facendo un passo indietro. “Tutti facciamo degli errori ma, per fortuna, il più delle volte abbiamo la possibilità di tornare indietro e di correggerli, e questa è una di quelle volte. E’ questo che voglio dire al presidente Qualli, persona che si è fortemente impegnato nel corso dei decenni per questo concorso di fama internazionale e sarebbe un vero peccato rovinare la sua immagine con questo atto che esclude gli artisti russi dall’evento. E’ evidente che se non ci sarà un ripensamento il Comune valuterà il da farsi e sicuramente perché ci troviamo davvero di fronte a un atto discriminatorio e i rapporti con l’associazione potrebbero cambiare. In attesa di un riscontro da parte dell’associazione, cui ho scritto una lettera in questi termini, porgo la solidarietà della città agli artisti coinvolti che cercherò di contattare direttamente: devono suonare a Gorizia e loro, come tutti gli altri artisti che si esibiranno al concorso saranno assolutamente i benvenuti nella nostra città”, conclude Ziberna.

“Trovo sbalorditiva l’esclusione di tre violinisti russi dal concorso Rodolfo Lipizer da parte del Direttivo dell'omonima associazione”, ha commentato la candidata sindaca del centrosinistra Laura Fasiolo appena appresa la notizia. “Sbarrare le porte a dei giovani artisti, non certo degli oligarchi russi, non trova giustificazione alcuna. È una barbarie per la cultura, che è uno strumento per unire, non per dividere”.

La nota più stonata per l’ex senatrice è proprio la divergenza con Gorizia che nel 2025 della Cultura sarà capitale. “Questo è un pessimo segnale in vista del 2025. Sono convinta che la gran fama mondiale del Concorso Lipizer non sarà macchiata da un evento così grave per la nostra città. Auspichiamo quindi che gli organi direttivi rivedano prontamente la decisione per il bene dell’arte e di Gorizia”.

Sulla stessa scia della candidata sindaco, Giovanna Goddi, nella squadra di Fasiolo nonché membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Culturale Maestro Rodolfo Lipizer: “Ho espresso la mia approvazione all’ammissione degli artisti russi in sede di voto e mi dissocio da una decisione appresa solamente sui social siamo stati coinvolti solo marginalmente in questa scelta, tant’è che non siamo in grado di precisare numero di votanti ed espressioni contrarie”.

“Questa è democrazia a metà e ci aspettiamo che le ombre su una scelta così ingiustificata vengano chiarite quanto prima nel consiglio direttivo urgente che sarà convocato questi giorni”. Goddi, che ha respinto varie critiche, scusandosi personalmente anche con Lidiia Kocharian (una dei tre artisti russi esclusi, ndr), ha poi precisato la totale estraneità che il mondo delle Onlus deve avere rispetto alle decisioni politiche, pur giustificate dalla crisi mondiale. “Su questo fronte siamo tutti uniti per avere una risposta rapida e degna di Gorizia 2025 - conclude – perché la cultura non può limitarsi ad un colore politico, né subire censure che rappresentano una sconfitta insopportabile per il mondo dell’arte”.

“Stupisce e addolora profondamente che proprio a Gorizia si sia scelto di distinguere gli artisti tra degni e indegni solo sulla base del luogo di nascita o dell’appartenenza nazionale. Confido in un ripensamento. Non ho mai avuto dubbi a scegliere da che parte stare e ho detto con chiarezza che bisogna aiutare gli ucraini aggrediti, ma sono pure convinta che le espressioni artistiche e la musica in particolare vadano protette più possibile dall’intrusione della guerra. Oggi possono in piena legittimità esprimersi dei filo-putiniani italiani e viene impedito di suonare a una violinista russa”, dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd).

"L'invasione della libera Ucraina da parte della Russia di Putin è da condannare senza se e senza ma. Ma l'Arte e la Cultura hanno sempre saputo costruire ponti di dialogo, scambio e comunicazione tra le persone, al di là delle responsabilità dei rispettivi governi", è la posizione del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia Alberto Bergamin. "Aggiungo che non è con decisioni come queste che si può realizzare quel salto culturale che Nova Gorizia e Gorizia, chiamati ad essere (e non solo a celebrare) Capitale Europea della Cultura nel 2025, impongono a tutti noi, a partire da oggi. Per non perdere un'occasione unica sotto tutti i punti di vista. Sarà mia premura - conclude Bergamin - condividere queste considerazioni con il Presidente del Premio Lipizer".