Ascolto del territorio, incontri a Lusevera e Nimis

Nell’alta Valle del Torre e del Cornappo per ascoltare direttamente dagli amministratori locali le esigenze di un territorio di montagna, tra volontà di crescita economica e turistica, la necessità di salvaguardare i propri paesi dal fenomeno dello spopolamento e le evidenti difficoltà a gestire anche l’ordinaria amministrazione per la mancanza di personale, aspetto condiviso da tutti i Comuni della periferia.

Due gli incontri promossi nella mattinata di oggi, lunedì 25 ottobre, dal consigliere regionale Edy Morandini (Progetto Fvg per una Regione Speciale/Ar) con ospite l’assessore regionale alle autonomie locali e sicurezza, Pierpaolo Roberti. "La presenza dell’assessore Roberti è la conferma dell’attenzione che questa giunta regionale sta dando al territorio – ha commentato il consigliere Morandini – perché è importante che un’amministrazione sia presente nell’ascolto e nel cercare di dare risposta alle esigenze manifestate dal territorio".

Il primo incontro si è svolto a Lusevera, dove ad attendere i due rappresentanti della Regione c’erano il sindaco Luca Paoloni, gli assessori Mauro Pinosa, Lino Gervasi e Sara Pascolo e la capogruppo Carla Lesa: volontà di questa amministrazione regionale – hanno sottolineato sia il consigliere Morandini che l’assessore Roberti – è quella di incontrare il più possibile il territorio proprio per conoscere direttamente da chi lo amministra quali sono le potenzialità da sviluppare e le difficoltà da affrontare.

Fondamentale, per il ruolo di traino economico dell’intera vallata, la presenza delle grotte di Villanova, recentemente beneficiate dal tavolo della concertazione regionale dei fondi per realizzare un impianto di risalita, com’è stato ricordato anche questa mattina dall’amministrazione comunale; si tratta di un sito naturalistico e turistico dalle evidenti potenzialità per poter diventare un vero e proprio polo di richiamo, favorito dal cambiamento di abitudini introdotto dalla pandemia, rispetto alla scelta delle mete per una gita o una vacanza, che oggi vede privilegiati la montagna e i luoghi naturali particolarmente lontani dalla massa.

In particolare la Valle del Torre da qualche anno è diventata il percorso scelto da molti turisti per e dalla Slovenia, un flusso in transito in grado di rappresentare una buona opportunità di crescita per le attività del territorio. Da qui l’importanza di poter contare su precisi finanziamenti destinati alle strutture ricettive e dell’accoglienza in genere e sui protocolli, al momento in fase di elaborazioni da parte della Regione, per un potenziamento della rete telefonica e della connettività delle Valli. Altra questione posta sul tavolo dagli amministratori di Lusevera il futuro della caserma dei Carabinieri che potrebbe trovare soluzione con un acquisto dell’immobile da parte del Comune: una formula condivisa dal consigliere Morandini e dall’assessore Roberti in quanto continuerebbe a garantire la presenza di un presidio dell’Arma, a favore della sicurezza dell’intera comunità.

A Nimis ad attendere il consigliere Morandini e l’assessore Roberti c’erano la sindaco Gloria Bressani e l’assessore Fabrizio Mattiuzza. Anche per il Comune del Ramandolo l’aspetto più difficile è quello di far funzionare la macchina amministrativa tra carenze di personale e l’assenza di un segretario. Lo smart work per questi Comuni potrebbe essere una soluzione – ha anticipato l’assessore Roberti – così come la legge che l’aula consiliare affronterà entro la fine dell’anno con l’introduzione di un’agenzia di formazione e collocazione dei segretari comunali potrà dare una prima risposta a un sistema degli enti locali al collasso con una cinquantina di segretari chiamati a dare risposta a 215 Comuni in tutto il Friuli Venezia Giulia.

A Nimis la visita si è conclusa con un sopralluogo al cantiere della nuova scuola media, in fase di realizzazione accanto alla ristrutturata scuola primaria del paese e con alcuni spunti per un rilancio in chiave turistica del Monte Bernadia e dei suoi percorsi, come richiesto qualche mese fa anche dal consigliere Morandini in un ordine del giorno accolto dalla giunta durante l’approvazione dell’assestamento al bilancio.