Aspetti del decreto da chiarire, ma lavoriamo assieme per combattere il Coronavirus

Alla luce delle nuove misure stabilite con Decreto dalla Presidenza del Consiglio e approvate nella notte, il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga è intervenuto con una diretta Facebook per fare il punto della situazione. "Ci sono alcune difficoltà interpretative e incongruenze", ha detto il governatore. "Con le altre Regioni ci stiamo muovendo, d'intesa con il Governo, per chiarire questi aspetti. Attendiamo un nuovo decreto per fugare ogni dubbio. Ad esempio, in base alle disposizioni, chi viene da Treviso può andare a lavorare a Udine, ma non può passeggiare nel suo comune. Sono dubbi che abbiamo sollevato in modo costruttivo, per migliorare l'azione di contrasto al Coronavirus".

"Ci sono anche altri dubbi: perchè un pub deve rimanere chiuso e una pizzeria no? Insomma, bisogna che le misure siano uniformi. Come Regione, poi, abbiamo chiesto massima chiarezza in merito al trasporto merci, per non penalizzare le attività produttive. Quanto contenuto nel decreto non lo posso interpretare, perchè non è un'ordinanza del Fvg. Per questo chiesto, assieme alle altre Regioni, abbiamo chiesto una videoconferenza con il Presidente Conte", ha detto ancora Fedriga.

"Non è il momento delle polemiche ma della chiarezza. E' sbagliato polemizzare ora: ci deve essere massima collaborazione istituzionale. Ma bisogna chiarire, in modo collaborativo, alcuni aspetti del Dpcm".

"Voglio che sia chiaro che il momento non consente di prende sottogamba la situazione, ma è sbagliato anche fare allarmismi. Chiedo quindi a tutti di prendere in seria considerazione tutte le indicazioni che trovate sui siti istituzionali. Prima fermiamo il virus, prima possiamo far ripartire l'economia. Se i contagi aumentano, non si riparte. Dobbiamo essere tutti responsabili".

"E' fondamentale iniettare risorse pubbliche per sostenere le imprese e dare loro una rete di salvataggio in questo momento. Come Regione, lunedì ho convocato una Giunta per approvare le prime misure. Ho chiesto anche di poter fare un Consiglio - in sicurezza, visto quanto accaduto la scorsa settimana (chiaro riferimento al consigliere risultato positivo e al conseguente stop dell'Aula, ndr) - per varare queste prime norme", ha detto ancora Fedriga. "Stiamo aspettando le misure del Governo per poterle sommare, in modo complementare, a quelle regionali e non sprecare fondi preziosi. Poi, quindi, prevediamo un'integrazione".

In conclusione, un ringraziamento al suo vice Riccardo Riccardi per il suo impegno, "a tutte le imprese e i cittadini e in particolare al personale medico sanitario che in queste ore sta lavorando alacremente". Fedriga chiude quindi con un appello: "Siamo una grande regione e da queste difficoltà sono sicure che ne usciremo più forti di prima, ma dobbiamo lavorare tutti assieme".