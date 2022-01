Assegno unico per i figli, al via le domande

Sono partite le domande online per l’Assegno unico e universale che andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni. E' un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

È unico perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, è universale perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

L’Assegno unico assorbe le seguenti prestazioni: il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani); l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè); le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

I tempi per presentare le domande. Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

Può essere chiesto compilando online la domanda sul sito dell'Inps mediante credenziali Spid, carta di identità elettronica, carta dei servizi ovvero recandosi in un patronato di fiducia o contattando il contact center di Inps.

L’importo dell’Assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef, è determinato secondo il valore Isee che, quindi, serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’Isee avrà l’importo minimo (50 euro) e potrà comunque presentarlo in un secondo momento. La domanda si presenta nelle stesse modalità dell’Assegno temporaneo.

L’Assegno unico è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico sarà corrisposto dall’Inps, senza necessità di presentare domanda.

È online il simulatore dell’Assegno unico e universale. Il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ sull’Assegno unico.