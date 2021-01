Assemblea con le associazioni delle donne Fvg

La Commissione regionale per le Pari opportunità tra uomo e donna (Crpo Fvg) organizzerà il 14 gennaio 2021 l'assemblea regionale delle associazioni e dei movimenti delle donne del Friuli Venezia Giulia, come previsto dalla Lr 23/1990. L'incontro si svolgerà in modalità telematica con inizio fissato alle ore 15. I lavori saranno aperti dagli interventi di saluto del presidente del Consiglio regionale Fvg, Piero Mauro Zanin, e dell'assessore regionale a Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia, Alessia Rosolen.

Tra le varie tematiche già programmate in scaletta ampio spazio sarà concesso alla presentazione del primo obiettivo raggiunto attraverso il progetto Iniziamo da noi - Archivio della Memoria al quale, nel 2020, hanno aderito svariati sodalizi regionali, indicando figure di donne meritevoli del passato e del presente. L'evento finale, nel corso del quale verranno presentate le candidature fatte pervenire e proposto anche l'invio di quelle relative all'edizione 2021, verrà invece organizzato in febbraio e sarà strutturato nell'arco di tre giornate.

"Anche le attività del Crpo Fvg sono state riviste e riprogrammate in base alle pesanti evoluzioni legate alla pandemia. L'ascolto e il dialogo tra associazioni e istituzioni - ha precisato la presidente della Crpo, Dusy Marcolin - restano tuttavia il fulcro della nostra attività, a maggior ragione in questo momento".

"Moltissimi ambiti a noi vicini hanno patito rilevanti ripercussioni e questo ci impone profonde riflessioni. Basti pensare, limitandosi a tre filoni centrali di cui si occupano molte associazioni e altrettanti movimenti, ai modelli repentinamente avviati dello smart working, alla rivoluzione dei tempi di conciliazione famiglia e lavoro o all'impennata che hanno avuto i fenomeni legati alla violenza sulle donne".

In occasione dell'appuntamento del 14 gennaio sarà presentato anche il programma che la Commissione ha elaborato per l'anno 2021, insieme alla relazione sulla situazione attuale della mappatura delle Pari opportunità in Friuli Venezia Giulia.