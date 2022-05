Assemblea per i Sindaci emeriti del Fvg

L’Associazione che accomuna i già Sindaci del Friuli Venezia Giulia ha in programma per sabato 28 maggio un’assemblea degli associati e un convegno sulla nuova riforma delle Autonomie Locali, in programma nell’Auditorium San Marco di Palmanova (attiguo al Duomo) con inizio della prima parte alle 9.45. Dalle 10.45 alle 12.30 ci sarà poi il convegno con tavola rotonda sul tema: Testimonianze a confronto di Comunità consolidate in Friuli Venezia Giulia, istituite in base alla Legge Regionale 21/2019 di riforma delle Autonomie Locali.

Alla tavola rotonda moderata da Mattia Pertoldi, giornalista del Messaggero Veneto, parteciperanno i presidenti delle 10 Comunità istituite di recente in Fvg per un confronto sulle funzionalità delle aggregazioni di Comuni e sui benefici che queste portano nell’erogazione dei servizi affidati agli Enti sovracomunali che si distinguono in cinque Comunità di Montagna e altre cinque con altre denominazioni proprie, fra le quali anche la Comunità Collinare.

Al convegno possono partecipare anche Amministratori di Enti Locali in carica e coloro che hanno interesse a seguire l’importanza di dette aggregazioni di Comuni in forma associata.