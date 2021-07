Assestamento, un milione in più alle scuole

Discussione generale sui documenti finanziari terminata e Rendiconto generale 2020 (disegno di legge 140) approvato a maggioranza, la I Commissione consiliare presieduta da Alessandro Basso (FdI) è passata ad ascoltare la presentazione degli emendamenti a firma dell'assessore regionale a Istruzione e Famiglia, Alessia Rosolen, all'articolo 7 del ddl 141 sull'Assestamento di bilancio 2021-23, poi approvato anche in questo caso dal Centrodestra.

Tra le modifiche inserite al testo base dall'emendamento Rosolen, il contributo straordinario (40mila euro per il 2021 e 10mila per il 2022 e altrettanti per il 2023) a Maritime Technology Cluster Fvg Scral - Mare TC Fvg per interventi, nel corso degli anni scolastici, per la continuità della divulgazione della cultura del mare.

Ma l'iniziativa maggiore è caratterizzata dal milione di euro con cui la Regione intende affrontare, per il 2021, la possibile carenza legata a emergenze derivanti dalla pandemia che interessano il personale ausiliario, tecnico e amministrativo degli istituti del Friuli Venezia Giulia all'apertura dell'anno scolastico.

L'intenzione è di sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, affinché la Regione si possa far carico degli oneri derivanti dall'utilizzo del nuovo organico che non riguarda quello scolastico, ha sottolineato l'assessore ribadendo poi, a risposta di dubbi sollevati da Diego Moretti (Pd) sulla temporalità dell'intervento, che si tratta di un'azione legata alla contingenza dovuta all'emergenza Covid. A oggi mancano ancora i dati dell'esigenza complessiva delle scuole, perciò sarà nel protocollo d'intesa che si definiranno istituti interessati, tipologie di intervento attivabili, spese ammissibili, modalità e termini per la concessione e rendicontazione dei contributi.

A Furio Honsell (Open Fvg) che, invece, chiedeva di salvaguardare parte delle risorse per intervenire anche su possibili altre carenze che emergessero in autunno, Rosolen ha fatto presente che quel milione non è la risposta con cui la Giunta e il governatore Fedriga intendono esaurire gli interventi per la messa in sicurezza del pacchetto scuola nel suo complesso.