Assistenza anziani e territoriale, potenziare la qualità del servizio

"La riforma dell'assistenza alle persone anziane, potenziando i servizi territoriali e innalzando gli standard che regolano le strutture residenziali, prende avvio. Come Gruppo consiliare di Forza Italia non possiamo che esprimere soddisfazione in quanto indicammo le necessità da affrontare, perchè desideriamo un sistema di assistenza alle persone anziane di qualità".



Lo afferma la consigliera regionale di Forza Italia, Mara Piccin, dopo l'incontro sul tema tra il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, e i vertici regionali dei sindacati.



"L'emergenza sanitaria Covid-19 - continua la nota della Piccin - ha fatto emergere pregi e difetti del sistema residenziale per le persone anziane. Sollevata l'esigenza di rivedere i requisiti minimi delle strutture e indicate alcune linee da seguire, è nato un percorso che, grazie al lavoro dell'assessore Riccardi e degli uffici della direzione Salute, sta indicando i criteri da seguire nella riconfigurazione del sistema".



"Forza Italia, con un ordine del giorno che fu accolto dalla giunta - ricorda la consigliera -, aveva messo in evidenza le criticità rilevanti mostrate da alcune case di risposo durante l'emergenza sanitaria, soprattutto quelle strutture che operano in un regime di promiscuità con abitazioni nei condomini. Da qui abbiamo indicato la necessità di rivedere i requisiti minimi delle strutture per gli anziani. Inoltre abbiamo depositato, con il resto del Centrodestra, una mozione per indicare un Piano strategico per il sostegno agli anziani in condizione di fragilità".

"Il sistema va riorganizzato evitando la frammentazione e disomogeneità attuale dei servizi sul territorio - spiega la forzista -, anche in termini di liste d'attesa e rette. Essenziali dovranno essere gli interventi rivolti agli anziani fragili, attraverso prevenzione, screening, infermiere di comunità, abitare inclusivo, sostegno alle strutture intermedie e altre azioni, in armonia con i programmi di invecchiamento attivo e contrasto alla solitudine".

"In generale - indica infine la Piccin - più qualità nel sistema delle residenze e non solo, soprattutto sotto l'aspetto sanitario, e al contempo migliorare l'assistenza sulla base dei bisogni della persona anziana, anche guardando alla domiciliarità".