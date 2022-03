Assunzioni e contratti, la protesta di sanità ed enti locali

"È ora di dare risposte, professionali ed economiche, a tutti quei lavoratori che in questi ultimi due anni, in condizioni difficilissime, hanno garantito servizi essenziali e diritti costituzionali ai cittadini". Lo chiedono i sindacati della sanità e degli enti locali di Cgil, Cisl e Uil in occasione della mobilitazione nazionale indetta per oggi, con presidio a Roma davanti alla sede del ministero dello Sviluppo economico e mobilitazione anche in Friuli Venezia Giulia, per una vertenza che nella nostra regione riguarda circa 20mila lavoratori della sanità e una parte dei 14mila degli enti locali, visto che per questi ultimi il contratto di riferimento è stipulato a livello regionale.

In linea con il patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, sottoscritto lo scorso 10 marzo, le richieste sono un piano straordinario di assunzioni a sostegno del lavoro e dei servizi pubblici, la revisione del sistema delle indennità contrattuali, ferme da più di dieci anni, la riforma degli ordinamenti e il rilancio della contrattazione integrativa.