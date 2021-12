Attacco no vax al Ministro Stefano Patuanelli

Dopo il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, anche il Ministro triestino delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli è stato oggetto di un attacco da parte dei movimenti no vax.

Il Ministero ha fatto sapere di aver ricevuto una busta, indirizzata a Patuanelli, con all'interno minacce di morte e una sostanza non identificata, che sarà ora analizzata dai Vigili del Fuoco.

La busta non è mai arrivata al ministro Patuanelli, ma è stata intercettata dai servizi di sicurezza. Solidarietà a Patuanelli è arrivata da tutta la politica, con in testa il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente della Camera Roberto Fico.

"La nostra solidarietà al ministro Stefano Patuanelli dopo la vile minaccia a firma no vax di cui è stato oggetto". La esprimono i consiglieri regionali pentastellati Cristian Sergo, Ilaria Dal Zovo, Mauro Capozzella e Andrea Ussai, con i deputati del M5S Sabrina De Carlo e Luca Sut, a seguito della busta contenente polvere e minacce di morte recapitata all'esponente del Governo.

"Si tratta, purtroppo, dell'ennesimo episodio analogo riconducibile ad ambienti no vax - sottolineano i portavoce del Movimento -. Non ci stancheremo mai di condannare ogni forma di violenza e intimidazione, certi che non fermeranno l'azione contro la pandemia, unico nemico che deve essere affrontato".