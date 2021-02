Attacco social a Salvini, solidarietà dalla Lega Fvg

"Solidarietà a Matteo Salvini per l'ennesimo vile attacco da parte di esponenti di una sinistra radicale che non riesce a fare a meno di richiamare i peggiori atti di violenza della storia repubblicana per incitare all'odio contro gli avversari politici". Lo dichiara il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a commento del post, pubblicato da un militante della sinistra genovese, che ritrae il leader della Lega nelle vesti di prigioniero delle Brigate rosse.

"Un fotomontaggio che fa rabbrividire per il suo spietato cinismo - sottolinea ancora Fedriga - volto a identificare Matteo Salvini con un nemico da abbattere, sulle orme di un modello che già troppo sangue è costato al nostro Paese".

"Auspico pertanto - conclude il governatore - che tutte le forze politiche, senza distinzione alcuna, condannino con la massima fermezza l'episodio in questione e prendano le distanze dal suo autore."