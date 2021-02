Attentato in Congo, morti l'ambasciatore italiano e un carabiniere di stanza in Fvg

L’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, è morto questa mattina, vittima di un attentato nel percorso tra Goma e Bukavu. Secondo le prime informazioni, il convoglio è stato preso di mira da un commando terroristico che ha utilizzato armi leggere. Sulla dinamica e il movente sono ancora in corso accertamenti, ma non si esclude l’ipotesi di un rapimento.

Oltre all’ambasciatore, 43 anni, sposato con tre figlie, nell’assalto hanno perso la vita anche un Carabiniere di 30 anni di stanza in Fvg, che era in servizio presso l'Ambasciata italiana dal settembre del 2020, e il loro autista.

Il militare è Vittorio Iacovacci, originario di Sonnino, in provincia di Latina. Appartenente al 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia di Gorizia, era in servizio nel reparto isontino dal 2016 ma aveva prestato servizio anche alla Folgore.

IL MESSAGGIO DEL CAPO DELLO STATO. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, il seguente messaggio: "Ho accolto con sgomento la notizia del vile attacco che poche ore fa ha colpito un convoglio internazionale nei pressi della citta di Goma uccidendo l’Ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista. La Repubblica Italiana è in lutto per questi servitori dello Stato che hanno perso la vita nell’adempimento dei loro doveri professionali in Repubblica Democratica del Congo. Nel deprecare questo proditorio gesto di violenza gli italiani tutti si stringono nel cordoglio intorno alle famiglie delle vittime, cui desidero far pervenire le condoglianze più sentite e la più grande solidarietà".

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso profondo cordoglio.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, rientrato in anticipo da Bruxelles dopo aver appreso quanto è accaduto, ha scritto: "Ho appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte oggi del nostro Ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo e di un militare dell’Arma dei Carabinieri. Due servitori dello Stato che ci sono stati strappati con violenza nell’adempimento del loro dovere. Non sono ancora chiare le circostanze di questo brutale attacco e nessuno sforzo verrà risparmiato per fare luce su quanto accaduto. Oggi lo Stato piange la perdita di due suoi figli esemplari e si stringe attorno alle loro famiglie e ai loro amici e colleghi alla Farnesina e nell’Arma dei Carabinieri”.

IL CORDOGLIO. "Un gravissimo attacco contro persone che operano nel mondo in favore della pace. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci che faceva parte del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia di stanza a Gorizia. Tutta la nostra comunità piange oggi i due italiani rimasti uccisi durante un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nell'est del Congo". Queste le parole di cordoglio espresse dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla notizia del grave fatto di sangue.

“Sgomento e angoscia per le terribili notizie provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo, dove l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci che prestava servizio nel reggimento Carabinieri 'Friuli Venezia Giulia’ con sede a Gorizia hanno perso la vita mentre servivano il nostro Paese, in un attacco al convoglio della missione internazionale World Food Programme dell'Onu. Esprimiamo vicinanza e cordoglio ai famigliari delle vittime, al corpo diplomatico e all’Arma dei carabinieri e auspichiamo che su questi tragici fatti venga fatta massima chiarezza”. Così in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale della Lega Fvg Marco Dreosto.

"Una preghiera per il nostro ambasciatore Luca Attanasio morto insieme a un carabiniere in un attacco al convoglio Onu in Congo. Un fatto gravissimo", scrive l'eurodeputata della Lega Elena Lizzi.

"Siamo profondamente addolorati e ci uniamo con il pensiero allo straziante dolore delle famiglie e dei colleghi dei due italiani feriti a morte durante un tentativo di rapimento. Si tratta di un giorno di profondo lutto per l'Italia, in cui perdiamo due uomini delle istituzioni che erano impegnati a svolgere il loro lavoro". Lo afferma, in una nota, il Gruppo consiliare della Lega a proposito dell'attacco armato al convoglio della Nazioni Unite nel Congo orientale, in cui l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere sono stati uccisi.

"Questi tragici eventi - prosegue la nota del Carroccio - servano da monito perché non vengano mai meno il profondo rispetto e la riconoscenza nei confronti di quelle persone che ogni giorno, con abnegazione e coraggio, mettono a repentaglio la loro incolumità per garantire a noi tutti sicurezza e serenità".

"Esprimiamo la nostra vicinanza a tutta l'Arma dei Carabinieri e alla Diplomazia italiana", conclude la nota della Lega.

“Il gruppo consiliare regionale di Forza Italia esprime profondo cordoglio e vicinanza ai familiari di Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo, e di Vittorio Iacovacci, carabiniere del 13° reggimento Friuli Venezia Giulia con sede a Gorizia, vittime del vile attacco al convoglio delle Nazioni unite di questa mattina”. Lo affermano i consiglieri regionali Giuseppe Nicoli, Piero Mauro Zanin, Mara Piccin e Franco Mattiussi. “Due giovani vite sono state spezzate nell’adempimento del loro servizio per lo Stato, la pace e la cooperazione internazionale nel Paese africano – aggiungono i consiglieri -. In questo momento di lutto e straziante dolore, siamo vicini ai familiari, all’Arma dei carabinieri e alla diplomazia italiana”.

Profondo cordoglio del Gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale. “Difficile trovare le parole in momenti come questo Possiamo soltanto esprimere tutta la nostra vicinanza al Corpo Diplomatico Italiano, all’Arma dei Carabinieri e al 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia di Gorizia, dove prestava servizio Vittorio Iacovacci”.

"In seguito a un attacco armato in Congo hanno perso la vita l’Ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere della sua scorta. Esprimo alle famiglie, all’Arma dei Carabinieri e a tutto il corpo diplomatico il mio cordoglio più profondo", è il tweet della deputata dem Debora Serracchiani.

"Solidarietà e vicinanza alle famiglie, agli amici, al Corpo Diplomatico e all'Arma dei Carabinieri”, scrive Tatjana Rojc. “Gli Europeisti non possono che accogliere con sgomento e dolore questa notizia e unirsi al cordoglio. Nella consapevolezza che è necessaria una forte presenza dell'Italia e dell'Europa nei territori più critici”.