Attesa per il nuovo Dpcm, Conte esclude un lockdown nazionale

Mentre il Ministero della Salute ha diramato la nuova circolare che limita a dieci giorni la quarantena, sale l'attesa per il nuovo Dpcm, in discussione dopo la riunione tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i Ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza con i rappresentanti di Regioni, Comuni e Province.

Il premier Conte ha escluso un nuovo lockdown nazionale. "Se la curva dovesse continuare a salire, potremmo pensare a provvedimenti circoscritti". Di certo, nel nuovo Dpcm sarà inserito l'obbligo di mascherina all'aperto, già introdotto dal decreto del 7 ottobre. Ma, a quanto trapela, sarà inserita anche una forte raccomandazione sulle mascherine in casa in presenze di persone non conviventi. Tra le previsioni, lo stop alle gite scolastiche, alle attività didattiche fuori sede e ai gemellaggi.

Sulle feste private, dovrebbe essere inserita un'altra raccomandazione, quella di limitare le riunioni con più di sei persone. Sul punto una riflessione è ancora in atto. Per le cerimonie, invece, dovrebbe essere introdotto un limite massimo di trenta persone partecipanti.

Sullo sport, confermato il limite di mille spettatori negli stadi all'aperto, mentre per i palazzetti dovrebbe salire fino al 15% della capienza, ma sempre entro i mille spettatori. Tra le discipline a rischio, quelle che prevedono un contatto fisico, come il calcetto o il basket, a livello amatoriale, mentre dovrebbe poter proseguire l'attività a livello dilettantistico, per le società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi.