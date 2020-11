Atteso entro questa notte il nuovo Dpcm

Prosegue il lavoro del Governo per arrivare alla stesura definitiva del nuovo Dpcm che, stando a quanto annunciato dal premier Giuseppe Conte, dovrebbe essere firmato in giornata, a questo punto a tarda serata. Ieri, il Presidente del Consiglio ha illustrato la ‘cornice’ delle misure in Parlamento, con un doppio intervento alla Camera e al Senato.

Questa mattina è proseguito il confronto con alcuni Ministri e i capi delegazione della maggioranza mentre nel pomeriggio nuovo ‘round’ del dialogo con le Regioni (avviato domenica e proseguito anche ieri mattina).

La principale novità del Dpcm? Riguarda l’adozione di alcune misure a livello nazionale e di altre che saranno introdotte solo localmente, indicativamente per 15 giorni, in base a tre fasce di rischio “che – ha detto Conte – si basano su 21 parametri (tra i quali il numero dei casi sintomatici, i ricoveri, i casi nelle Rsa, la percentuale di tamponi positivi, il tempo medio tra sintomi e diagnosi, il numero di nuovi focolai e l’occupazione dei posti letto sulla base dell’effettiva disponibilità)”.

A livello nazionale il Dpcm - in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre - prevede limitazioni agli spostamenti da e verso le Regioni con elevati coefficienti di rischio e alla circolazione delle persone (in sostanza un ‘coprifuoco serale’, probabilmente dalle 22 alle 5); restano in presenza i primi cicli scolastici, mentre per le scuole secondarie si andrà verso una didattica a distanza al 100%; chiusura festiva e prefestiva dei centri commerciali; stop a musei e mostre; chiusura dei corner dedicate a giochi e scommesse e riduzione dall’80 al 50% della capienza dei mezzi pubblici locali.

Le misure via via più restrittive in base alla fascia di rischio saranno, invece, adottate con ordinanza del Ministro della salute. Nell’area ‘rossa’ potrebbero essere inserite - al momento - Lombardia, Piemonte e Calabria. “Posta la cornice nazionale, saranno i criteri scientifici e oggettivi validati dall’Istituto superiore di Sanità a fare da guida nell’adozione caso per caso delle azioni di contenimento dell’epidemia. Il tentativo che si sta facendo è di non paralizzare il Paese: non sarà un lockdown rigido, ma simile al modello tedesco, un lockdown light” ha anticipato questa mattina a Radio Uno la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa.