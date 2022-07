Atti vandalici ai monumenti agli Arditi di Manzano e Capriva

L'Ufficio di presidenza dell'Anpi provinciale di Gorizia prende le distanze dai deprecabili atti vandalici perpetrati a Manzano e a Capriva del Friuli sui cippi che ricordano gli Arditi della Prima Guerra Mondiale.

“Le forme della critica e del confronto sempre praticate dall'Anpi, basate sul dialogo democratico, sono ben differenti dai gesti violenti”, si legge nella nota. “Questi ultimi non appartengono alla cultura pluridecennale dell'Associazione che, pertanto, li condanna: chi usa atti vandalici non ha a cuore il confronto di idee. L'Anpi sollecita le autorità preposte a indagare sulla vera natura di tali gesti, che potrebbero anche avere un'origine differente dall'apparenza e fini strumentali”.

Lunedì 1 agosto l'Anpi sarà a Capriva per illustrare le proprie riflessioni, che sono dalla parte della storia e della Carta costituzionale di questo Paese.

“Non si fa memoria del passato vandalizzando monumenti, danneggiando proprietà pubbliche e private, insultando persone ed istituzioni. Per questo, chi imbratta fa un duplice danno: fa passare in secondo piano la denuncia civile e la battaglia fatta anche nei confronti di scelte non condivisibili di patrocinio e, per contro, rischia quasi di giustificare errori passati”. Lo dichiara Salvatore Spitaleri del Pd, a proposito dei danneggiamenti ai manufatti in memoria degli Arditi, come avvenuto a Manzano dove è stata distrutta una lapide in ricordo del 29 luglio 1917 data nella quale vennero creati i primi reparti di cui domani ricorrerà l’anniversario.

“Anche a questa circostanza – aggiunge Spitaleri - si attagliano le parole del segretario nazionale Letta che ha invitato ad una campagna elettorale senza linguaggi aggressivi, toni violenti o irridenti degli avversari. Sappiamo che sarà una campagna elettorale complessa, anche per i tratti inquietanti di alcuni leader politici, ma proprio per questo – conclude - il messaggio deve essere forte e chiaro: nervi a posto”.