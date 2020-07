Augura lo stupro alla figlia di Puente, non si placano le polemiche sul presidente Ance Fvg

Non si placano le polemiche dopo il post choc del presidente di Ance Fvg Roberto Contessi che, commentando un articolo del giornalista friulano David Puente dedicato proprio ai numeri della violenza sessuale, ha ‘augurato lo stupro’ alla figlia o alla sorella dell’autore del pezzo. Puente, noto come uno dei migliori debunker italiani, è risalito all’autore del commento – firmato con il nickname Ci Erre – e gli ha chiesto spiegazioni, prima di rende pubblica la notizia.

Sulla vicenda, è poi intervenuta anche l'Ance nazionale che con un tweet ha voluto esprimere massima solidarietà a David Puente. "Ance - si legge - prende netta distanza da ogni espressione offensiva o violenta in quanto incompatibile con i valori associativi e con i principi del nostro Codice Etico al rispetto dei quali sono tenuti tutti gli associati, a partire dai vertici".

Va oltre Enrico Mentana, fondatore di Open, che ha fortemente voluto in squadra David Puente. In un duro articolo, il direttore chiede le dimissioni di Contessi. “Intendiamoci”, scrive Mentana, “l’Ance è un’organizzazione seria, radicata, e rappresenta interessi vitali per lo sviluppo nel Paese. Ma proprio per questo sarebbe vergognoso se quell’individuo la rappresentasse ancora, sia pure solo per una settimana. Quello che ha detto, e non ha ritirato, è inaccettabile, e lo sarebbe allo stesso modo se fosse stato scritto per la figlia di qualunque altro essere umano. Per scrivere quelle cose bisogna essere gente che vive male, ma per rivendicarle a freddo, rispondendo alla persona offesa ci vuole qualcosa di peggio. Qualcosa di incompatibile con qualsiasi carica rappresentativa, fosse anche quella di una bocciofila dall’altra parte del mondo”.

Solidarietà a Puente arriva anche da Assostampa Fvg e Ordine regionale dei giornalisti. “Siamo al fianco del collega, oggetto dell’ennesimo episodio di violenza verbale sul web. Con un’aggravante: il ruolo pubblico dell’autore delle parole di odio e violenza. Sì, perché quando le offese diventano ‘paradossi’, quando si pretende di ‘contestualizzare’ una volgarità per spiegarla e giustificarla, significa che qualcosa si è perso. L'augurio di uno stupro, rivolto al collega, è stato appunto definito un ‘paradosso’ dal suo autore, il quale non ha mancato neppure di voler ridimensionare la volgarità e l'inammissibilità di quanto affermato, sostenendo che il tutto faceva parte di un discorso più ampio. E magari articolato...”.

“David è un giornalista noto in tutta Italia ormai per la sua battaglia alle fakenews, alle bufale, soprattutto quelle in rete”, continua la nota. “Nei mesi drammatici dell'epidemia, quando noi tutti sappiamo quante sciocchezze (anche pericolose) circolavano, ha ricevuto insulti e minacce per il suo lavoro sulla verità. E anche in quella occasione ha sperimentato un dato: non di rado dietro nickname anonimi non c'è l'anonimo cittadino, ma un uomo che ha una qualche carica, incarico o ruolo. Ci ha messo mezz'ora David per risalire all'identità di Ci Erre. Svelato l'anonimato, e dopo che la stessa Ance nazionale, da Roma, ha manifestato solidarietà a Puente e preso le distanze da quel linguaggio, Contessi ha riconosciuto, con noi che l'abbiamo contattato per una verifica, di aver sbagliato. Ci domandiamo: avrebbe riconosciuto il suo errore se fosse rimasto ancora protetto dietro un profilo anonimo?”.

“Noi oggi interveniamo con questo documento perché siamo giornalisti e manifestiamo solidarietà umana e considerazione professionale al collega. Ma la riprovazione per il linguaggio di odio, per le volgarità che a fiumi avvelenano la rete e le nostre vite, anche quelle degli utenti più giovani, è la medesima, chiunque ne sia vittima. A onore del collega vogliamo aggiungere questo. Sul suo profilo twitter non sono mancate le espressioni pesanti nei confronti di Contessi (o Ci Erre, che dir si voglia), ma Puente è intervenuto per arginare i toni violenti e per ricordare le regole della civiltà. Che si tratti di web o che si tratti di strade o di bar, che sia la rete o che siano le scale di casa, le regole dell'educazione e della correttezza sono le medesime e basilari”, concludono Assostampa e Ordine dei giornalisti del Fvg.

"Lasciano sgomenti le parole utilizzate dal presidente dell’Ance Fvg e affidate a un post contro il giornalista David Puente: parole che mai si vorrebbero né sentire, né leggere e che non possono essere in alcun modo giustificate". A condannare il comportamento del rappresentante dell’Ance, è la Cisl Fvg, che proprio oggi, durante il primo consiglio generale in presenza dopo l’emergenza Covid, ha approvato all’unanimità un un’integrazione regolamentaria che disciplina e sanziona all’interno dell’organizzazione, e a tutti i livelli, i comportamenti molesti e violenti, in particolare sulle donne.

“Non possiamo più tollerare – commenta il fatto, la segretaria Claudia Sacilotto – un uso così superficiale delle parole, così violento ed offensivo, che ancora una volta mette al centro della brutalità le donne. E’ ora di dire basta”.

"Se questi messaggi – si legge nella nota del Sindacato – sono comunque sempre da condannare senza se e senza ma, lascia ancor più attoniti il fatto che siano stati formulati da chi riveste una carica pubblica. “Celarsi dietro un nickname o un nome di fantasia – prosegue Sacilotto, a nome della Cisl Fvg - certamente non toglie la responsabilità ancora maggiore di chi ha un ruolo pubblico e la responsabilità e il dovere di comportarsi in maniera integerrima. Spiace poi che come giustificazione a questi comportamenti ci si appigli sempre all’essere travisati. Le parole hanno un sempre significato, in questo caso, fin troppo esplicito. E le scuse, di fronte ad episodi del genere, davvero non bastano più. L’abbiamo già detto per la maglietta di Lignano, lo ribadiamo oggi: ci vogliono provvedimenti certi e veloci e pene chiare”.

“Abbiamo un bel dire a lavorare, come anche il Coordinamento Donne della Cisl Fvg sta facendo da tempo, sulla costruzione di reti di prevenzione che mettano assieme, famiglia, scuola e istituzioni, se poi sono proprio gli adulti a dare un pessimo esempio. Abbiamo invece bisogno di trasferire, specialmente ai più giovani, buone prassi, esempi positivi ed ognuno di noi ha questa responsabilità, ancor di più chi esercita funzioni pubbliche e possono essere presi a figure di riferimento” aggiunge per i Coordinamento Donne, Luciana Fabbro. Al giornalista Puente va tutta la solidarietà della Cisl Fvg, accompagnata dall’auspicio che fatti del genere non si ripetano più.