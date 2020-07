Augura lo stupro, l'autosospensione di Contessi non basta

Oggi l’Associazione ZerosuTre, a firma della sua presidente Rosi Toffano, ha inviato una lettera all’Ance nazionale e una all’Ance del Fvg chiedendo che la sospensione di Roberto Contessi dall’incarico di Presidente regionale, divenga una definitiva revoca dall’incarico, poiché "un’autorevole associazione come quella dei costruttori non può in alcun modo farsi rappresentare da chi si esprime con simili frasi".

L’Associazione ZerosuTre opera da anni, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, a sostegno delle donne vittime di violenza, ma soprattutto combatte per far crescere la cultura del rispetto tra i generi e della parità tra uomini e donne. Per ZerosuTre "è essenziale che tutta la società italiana, soprattutto le persone che ricoprono ruoli di responsabilità, si spenda anche pubblicamente e con azioni concrete, per il contrasto alla violenza di genere, condannando ogni forma di discriminazione e di aggressione, sia essa fisica o verbale".

"Per tutte queste ragioni, consideriamo del tutto inaccettabile il violento linguaggio d'odio utilizzato su facebook, alcuni giorni fa, dal Presidente Contessi quando augurava lo stupro alla figlia oppure alla sorella di David Puente".