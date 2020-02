Auguri a Tommaso Cerno, 'sesta stella' di Renzi

"Auguro a Tommaso un gran in bocca al lupo e di fare la sesta stella nella formazione di Renzi". È il commento del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli al passaggio del senatore Tommaso Cerno dal Pd a Italia Viva. "Non è ovviamente la perdita di un senatore della nostra regione perché - spiega Shaurli - è stato eletto a Milano e credo che risponderà alla circoscrizione di Milano centro, e lì il PD ha preso un'ottima percentuale. Lì risponderà sul perché ha scelto Italia Viva".

"Mi ero dimesso dagli organismi dirigenti del partito - ricorda Shaurli - per l'imposizione di una candidatura dal livello nazionale nel proporzionale qui in Friuli Venezia Giulia. Questa credo sia l'ennesima dimostrazione che è bene che i territori si scelgano i propri candidati, che hanno la voglia e la capacità di stare sui problemi e di confrontarsi, non solo all'interno del partito, ma con la società".

"Onestamente non credo che con l'uscita di Tommaso Cerno subiremo nessun contraccolpo, anzi - conclude - credo sia stata fatta chiarezza".