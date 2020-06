Austria, prende corpo un'apertura 'regionalizzata'

Dopo passi avanti e docce gelate, da Vienna arrivano buone notizie. Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg, infatti, in un'intervista alla tv Plus 4, si è detto "molto fiducioso" per l'apertura del confine con l'Italia già nei prossimi giorni. "Stiamo valutando un approccio regionale", ha poi aggiunto, specificando che sono ancora in corso le consultazioni degli esperti.

"Non voglio anticipare nulla, ma penso che a metà settimana annunceremo, assieme al ministro della Salute Anschober, un ulteriore, importante passo verso la libertà di circolazione", ha aggiunto Schallenberg, sottolineando di essere in contatto costante con il suo omologo Luigi Di Maio.

Il via libera dovrebbe concretizzarsi dal 15 giugno, anche se non è ancora chiaro quali Regioni potrebbe interessare. Dati alla mano, il Fvg potrebbe essere tra i territori per i quali l'Austria potrebbe nuovamente consentire la piena mobilità, senza obbligo di quarantena. Ma, in attesa di conferme ufficiali, così come per la frontiera con la Slovenia, non resta altro che attendere.