Autonomia Responsabile, flash mob contro il coprifuoco

È partito da Zoppola, dal consigliere comunale di Autonomia Responsabile Gianni Sartor, il flash mob notturno (dalle 21 alle 21.15 di sabato sera) che ha visto scendere in piazza un centinaio di persone che hanno aderito all’iniziativa per manifestare contro il coprifuoco e ancor più in generale contro le nuove regole per le riaperture delle attività economiche.

L’obiettivo principale perseguito da Ar, come ha illustrato la coordinatrice regionale Giulia Manzan, è stato quello di portare in piazza il diritto di riappropriarsi degli spazi che finora sono stati preclusi a causa delle scelte restrittive nella gestione dell’emergenza Coronavirus.

“Condividiamo l’iniziativa del nostro consigliere e ci auguriamo che possa essere replicata in altri comuni della nostra regione - sostiene Manzan -. Questa posizione del nostro gruppo politico è collegata a quelle del nostro presidente onorevole Renzo Tondo, che più volte ha ribadito alla Camera dei Deputati, nei suoi interventi, l’assurdità di alcune norme e provvedimenti che si contraddicono da soli. Ad esempio perché fino a oggi si è potuto prendere l’autobus e non è stato permesso frequentare cinema e teatri mantenendo il distanziamento?”.

E ancora: “Non si capisce la posizione ideologica del coprifuoco delle 22, anche perché diversi costituzionalisti hanno ammesso la difficoltà di continuare a giustificare tali scelte, soprattutto ora che il piano vaccinale sta prendendo piede. Il rischio - chiude Manzan - è che gli operatori delle zone turistiche, e in special modo quelli della montagna, possano essere penalizzati oltremodo, finendo per vanificare i benefici che le aperture dovrebbero invece portare”.