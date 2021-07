Autonomia Responsabile guarda alle prossime regionali

La civica Autonomia Responsabile Fvg serra le fila in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Nei giorni scorsi il presidente Renzo Tondo e la coordinatrice regionale Giulia Manzan hanno riunito i fedelissimi in una riunione del direttivo. "Siamo la civica presente da più anni nel panorama politico regionale – ha affermato Tondo – e anche alle prossime elezioni ci saremo con il nostro simbolo. Siamo già al lavoro per chiudere le liste a Trieste, Pordenone e a Cordenons".

C’è entusiasmo nel movimento in vista dell’avvio di nuove campagne elettorali, che culmineranno, nel 2023, con il rinnovo del consiglio regionale. "Continueremo a essere un partito del programma e non degli slogan – ha aggiunto Tondo – e il nostro sguardo sarà sempre rivolto verso i giovani".

A tale proposito, nel corso della riunione del direttivo, la coordinatrice Manzan ha rilanciato il tema del “patto generazionale”. "Non se ne parla quasi più, ma è essenziale che le nuove generazioni abbiano la possibilità di entrare nel mondo del lavoro prima possibile. Va incentivato il meccanismo secondo cui chi è in età pensionabile anticipa l’uscita dall’azienda accettando di ricevere metà dello stipendio. L’altra metà va riservata al giovane neoassunto, che certamente saprà portare maggiore entusiasmo nell’impresa. Se non puntiamo sui nostri giovani valorizzando le loro capacità – ha concluso Manzan – non riusciremo a superare le difficoltà che affliggono il nostro Paese".