Autorizzare la ripresa della nautica da diporto

Autorizzare la ripartenza delle attività nautiche da diporto e della filiera a esse collegate. E’ quanto chiede il deputato Walter Rizzetto, coordinatore del Friuli Venezia Giulia, di Fratelli d’Italia.

“E’ tra i settori economici bloccati incondizionatamente dall'emergenza sanitaria. Sarebbe stato invece opportuno - continua Rizzetto - introdurre sin dall’inizio delle deroghe per consentire le uscite in barca nel rispetto di alcune regole di buon senso, trattandosi già di attività che per loro natura non determinano assembramenti tali da favorire contagi. Soprattutto, se si pensa alle uscite in mare svolte in solitario o con il proprio nucleo familiare. Anche in Friuli Venezia Giulia gli operatori stanno lanciando un grido di allarme contro la lunga sospensione che, tra l’altro, ha comportato l’abbandono improvviso delle imbarcazioni e l’impossibilità di manutenzione. Chiediamo di intervenire con urgenza per riprendere le attività produttive dell’intero comparto e salvaguardare prioritariamente tutti i posti di lavoro collegati come quelli della cantieristica da diporto”, conclude il deputato di Fratelli d'Italia.