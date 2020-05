Autoscuole e scuole nautiche devono poter riprendere

“Le attività delle scuole guida del Friuli Venezia Giulia devono poter riprendersi in condizioni di sicurezza. Mentre la Regione Fvg è chiamata a insistere con il governo perché si possa di nuovo riprendere con esami e prove teoriche, come da ordine del giorno a mia prima firma approvato dalla giunta Fedriga, la Regione Veneto ha intanto chiarito che le autoscuole possono tornare a svolgere le attività di formazione: gli uffici regionali specifichino se c’è questa possibilità, possibilmente anche nel sito web istituzionale, anche nel nostro territorio”. Lo afferma la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia).

L’emergenza Covid-19 ha un grande impatto anche sul comparto automobilistico (7 mila aziende, 30 mila addetti in Italia). Come per altre attività sospese a causa dell’emergenza sanitaria, gli incassi sono azzerati, ma gli affitti dei locali e le utenze restano da saldare.

“Anche in questo caso – aggiunge la forzista - è necessario che avvenga al più presto la ripresa di queste attività, sempre in condizioni di sicurezza per tutti. Per questo ho firmato l’ordine del giorno che la giunta ha approvato, riconoscendo questa necessità e sottoponendola al governo. Intanto, va chiarito anche in Fvg, come ha già provveduto l’esecutivo Zaia su richiesta di Confarca, se autoscuole e scuole nautiche possano quanto meno riprendere le attività teoriche e pratiche: sarebbe un primo segnale di ripresa importante per queste realtà”.