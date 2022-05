Avanza il Piano per abbattere le barriere architettoniche

Via libera dalla Giunta comunale di Udine al Piano per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche. L’adozione della delibera portata dall’assessore alla pianificazione territoriale Giulia Manzan, costituisce una tappa fondamentale in vista dell’approvazione definitiva che spetterà al consiglio comunale e dopo il periodo delle osservazioni.

A illustrare gli elaborati del PEBA, l’assessore Manzan: “Dialogo, confronto e partecipazione sono alla base di questo piano che ha messo assieme il Comune, l’Università, la Regione, il Criba, molti portatori di interesse e rappresentanti delle associazioni di persone con disabilità e da cittadini che, a vario titolo, hanno voluto contribuire alla raccolta di dati ed informazioni utili alla redazione del PEBA".

“Il Peba è finalizzato a rendere la città accessibile a tutti: circoscrivere il raggio di interesse del Peba alla categoria delle persone con disabilità risulta anacronistico. Misure e accorgimenti sono stati concepiti pensando anche alla popolazione anziana in costante aumento, ai bambini, alle mamme con passeggini e a chiunque abbia delle limitazioni, anche temporanee. Il piano serve a programmare i futuri interventi da parte dell'amministrazione comunale con un ordine di priorità che sono suddivise in alte, medio e basse".

“Abbiamo mappato oltre 31 chilometri delle vie del centro città, individuando 4mila criticità che rientrano in 160 categorie diverse. La cifra complessiva è stimata , nel complesso, in 10 milioni di euro. L'indirizzo assunto dall'Amministrazione Comunale di Udine prevede di dedicare all'attuazione del PEBA per ogni annualità l'importo di circa 750 mila euro", conclude Manzan.