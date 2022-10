Aviano, anche il Pd di Pordenone alla manifestazione per la pace

Il Partito democratico di Pordenone aderisce alla manifestazione per la pace che si terrà sabato 22 ottobre ad Aviano. "Secondo la Costituzione nata dalla Resistenza L’Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali”, precisano Nicola Conficoni consigliere comunale e regionale Pd e Alessandro Genovesi, segretario Circolo Pd Pordenone.

"E’ proprio in virtù di questo principio che dobbiamo aiutare l’Ucraina a difendersi da Putin, colpevole della sciagurata e drammatica invasione. A maggior ragione considerate le numerose vittime civili delle rappresaglie nelle città ordinate dal Cremlino in difficoltà, che Silvio Berlusconi abbia rivendicato la sua amicizia con il presidente russo è quanto mai preoccupante e danneggia la credibilità internazionale del nostro Paese".

"Dopo le magliette con la sua immagine indossate da Salvini, non a caso contestato durante la sua visita ai profughi rifugiatisi in Polonia, un’altra allarmante dimostrazione di vicinanza verso chi porta la responsabilità del conflitto e potrebbe fermarlo ritirando le truppe dai territori ingiustamente occupati. Così come il nuovo Governo Italiano non deve avere alcuna ambiguità nello stare a fianco degli Stati Uniti e degli altri Paesi occidentali che soccorrono l’aggredita Ucraina anche attraverso l’invio delle armi, allo stesso tempo è importante moltiplicare gli sforzi per cercare una soluzione diplomatica che eviti pericolose escalation e spenga la minaccia nucleare".

"Proprio con la convinzione che aggredito e aggressore non siano sullo stesso piano e per chiedere un cessate il fuoco che dia il là ad una conferenza di pace, una nostra delegazione sarà presente alla manifestazione di sabato".