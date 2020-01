Aviano, Sardine in silenzio per la pace

Centinaia di Sardine (400 secondo gli organizzatori, che ne attendevano circa la metà) sono scese in piazza Duomo, ad Aviano, per chiedere la pace, in un luogo simbolico dato che il comune pordenonese ospita la base Usaf.

L'appuntamento era fissato alle 17. Il momento più importante è stato il lunghissimo silenzio, durato esattamente 11 minuti, per rendere omaggio e chiedere il rispetto dell'articolo 11 della Costituzione (L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo).

Poi, facendo muovere una grande sardina al centro della piazza, i partecipanti hanno intonato uno degli inni internazionali contro la guerra, 'Immagine' e quello che è diventato il canto-simbolo del movimento, Bella Ciao.