Azienda esclusa dall Fiera di Vienna, servono misure anti-Covid19

"Quanto accaduto alla famiglia De Zotti è l’esempio concreto delle ricadute negative che l’emergenza che stiamo vivendo e legata al CoronaVirus sta avendo sugli imprenditori della nostra Regione. E’ quanto mai evidente che servono delle misure urgenti per arginare i danni come quelle che il Governo dovrebbe varare entro la prossima settimana e come quelle contenute nel disegno di legge SviluppoImpresa, la cui approvazione purtroppo è stata rinviata sempre a causa del diffondersi del virus, anche all’interno dello stesso consiglio regionale". A intervenire è il consigliere regionale Edy Morandini (Progetto Fvg per una Regione Speciale/Ar) dopo l’allarme lanciato dalla storica attività di Tricesimo che si è vista esclusa dalla fiera dei mobili in programma a Vienna dal 18 al 22 marzo, con gravi ripercussioni per la propria azienda che vede nel mercato austriaco il 60% della clientela.

"Sono vicino alla famiglia De Zotti discriminata dalla decisione degli organizzatori della fiera viennese – commenta ancora Morandini – auspicando che da parte del Governo ci sia quanto prima una presa di coscienza di quanto sta accadendo al tessuto economico del nostro Paese e siano presi i giusti e doversi provvedimenti, con la dovuta urgenza che la situazione richiede".